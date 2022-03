Kryptowaluty i Web 3.0 napędzają nowy świat gamingu

Co ciekawe, część banków bardzo wcześnie zainteresowała się obecnością w świecie wirtualnym. Przed laty jego synonimem był bowiem Second Life, tytuł, który – jak sama nazwa wskazuje – stworzył warunki do przeżywania drugiego życia, ale już w online’ie. Gracze mogli tworzyć własne awatary, kupować parcele i handlować własnoręcznie zaprojektowanymi przedmiotami. W 2008 roku Barack Obama wyświetlał tam reklamy zachęcające do głosowania, a część ambasad otwierała swoje biura. Dołączył do nich nawet holenderski bank ING, który w wirtualnej placówce pomagał w założeniu konta.