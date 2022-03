Pięć minut to dla nich wieczność. Jak Silky Coders dbają o rozwój IT i sprawne działanie sklepów LPP

Na liście życzeń Silky Coders, a w zasadzie całej Grupy LPP pojawił się także dalszy rozwój omnichannel. W największym skrócie chodzi o to, by klient został obsłużony zawsze w ten sam sposób, niezależnie od tego, jakim kanałem dotarł do marki LPP. Przykład? Jeżeli na stronie internetowej pojawia się nowa forma płatności, to co stoi na przeszkodzie, by od razu była dostępna także w aplikacji? Taka centralizacja jest jednak czasochłonnym procesem, na który Silky Coders patrzą w długoterminowej perspektywie. Postępy w tej sferze nie będą miały jednak znaczenia, jeśli programiści nie zapewnią serwisom LPP odpowiedniej przepustowości. Michał Kocieniewski zapewnia, że infrastruktura Grupy jest obecnie przygotowana na poziomie wielokrotnie wyższym niż peaki ruchu w czasie ostatniego Black Friday.