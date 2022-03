Muszę za to zganić Asusa za rozmieszczenie portów; nadal wszystkie złącza są przesunięte do przodu, w tym gniazdo ładowania po lewej stronie. Co prawda o wiele bardziej przeszkadzałoby ono, gdyby znajdowało się po prawej stronie, ale nawet po lewej przewód plącze się pod rękami, nie mówiąc o wystających kablach USB. Szkoda, że nie udało się przesunąć tych portów do tyłu, choć bez wątpienia wymagałoby to przeprojektowania układu chłodzenia… który jest na tyle ciekawy, że jestem skłonny przyjąć kompromis w postaci wysuniętych do przodu portów. A to prowadzi mnie bezpośrednio do najważniejszego elementu asusowej układanki.