Mini LED nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Ale i tak jest najważniejszym wydarzeniem roku w świecie telewizorów

Ta technika ma jednak bardzo istotne ograniczenie. Obraz w rozdzielczości 4K to 3840 x 2160 pikseli. To oznacza, że by zapewnić idealną precyzję w odwzorowaniu przez matrycę informacji o obrazie, trzeba by w telewizorze umieścić niemal 8,3 mln diod - jedną na każdy piksel. To nie jest możliwe. Nie przy dzisiejszym rozwoju technologii.