Samsung szykuje się do premiery telewizora QD-OLED. Debiut w przyszłym roku

Samsung MicroLED w 99-, 88- i 77-calowej wersji najpewniej nie trafią w tym roku na rynek. Zadebiutować mają w przyszłym, obok co najmniej równie ciekawego Samsunga QD-OLED.

Jak niektórzy pamiętają, Samsung jako pierwszy i jak dotąd jedyny ma w sprzedaży konsumenckiej telewizory MicroLED. Co prawda tylko w jednym rozmiarze – przekątna 110 cali – i w absurdalnej cenie, ale to dość typowe jak na technologię przyszłości. Matryce MicroLED mają łączyć najważniejsze zalety matryc LCD i OLED. Są więc jasne, trwałe, ze świetnym odwzorowaniem kolorów, ale też oferują równie nieskończony kontrast, co matryce organiczne.