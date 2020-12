Ponad 500 000 zł. Tyle trzeba zapłacić za pierwszy telewizor MicroLED

Po latach prezentowania prototypów i oferowania pierwszych modeli bardzo ograniczonej klienteli, w końcu są. No, zaraz będą – w pierwszym kwartale przyszłego roku do sprzedaży wejdzie pierwszy telewizor MicroLED. Cena około 3 tys. zł za każdy cal przekątnej. A tych cali to trochę jest.

Telewizory MicroLED w teorii mają całkowicie wykluczyć z rynku telewizory OLED. Podobnie jak one, nie wymagają dodatkowego doświetlania matrycy, dzięki czemu ta wyjątkowo precyzyjnie oddaje kontrast i kolory. Nie dziedziczą jednak wad OLED-ów, będąc od nich trwalsze i jaśniejsze. Tak brzmi teoria, choć i praktyka zdaje się ją potwierdzać.

Niedawno informowałem was, że po latach mniej lub bardziej hucznych zapowiedzi, w końcu będziemy mogli kupić telewizor MicroLED i postawić go w salonie. No, pod warunkiem, że mamy odpowiedni do tego celu salon. Na razie bowiem do sprzedaży odważył się MicroLED-a wprowadzić tylko jeden producent – Samsung – i w tylko jednym rozmiarze, jakim jest przekątna 110 cali.

Ile kosztuje telewizor Samsung MicroLED?

Samsung w oficjalnej zapowiedzi nie kłopotał się publikowaniem sugerowanej ceny detalicznej. Do tej jednak dotarły koreańskie media. Za przyjemność postawienia sobie w salonie Samsunga MicroLED – prawdopodobnie absolutnego króla jakości obrazu – będziemy musieli wyłożyć kwotę 170 mln wonów. W bezpośrednim przeliczniku na złotówki: 565,5 tys. zł. Szybka konsultacja z kolegami z Autobloga: w tej cenie możemy też kupić Mercedesa od AMG, model GT 53 4Matic+. Nówka z salonu. Możemy też nią pojechać po 110-calowego MicroLED-a, ale może się nie zmieścić do kufra.

Suche żarty na bok: cena zupełnie nie dziwi. Również telewizory OLED, gdy debiutowały na rynku konsumenckim, kosztowały niemałe fortuny. Szlifowanie procesu technologicznego wykorzystywanego do produkcji MicroLED-ów najpewniej potrwa jeszcze długie lata – przynajmniej jeśli będzie to przypominać historię rozwoju OLED-ów.

Samsung nie jest samotny w tym wyścigu, co jest miłą odmianą – na rynku telewizorów OLED monopolistą absolutnym jest LG Display. Tym razem nad tą technologią pracują również i inne firmy, gdzie LG i Sony zdają się mieć, obok Samsunga, najwięcej postępów. Wyścig jednak póki co zdecydowanie wygrywa właśnie Samsung. Choć z uwagi na cenę jego MicroLED-a, rynek telewizorów OLED ma jeszcze długie lata przed sobą.