Jak zrobić ankietę na Facebooku? Czy da się utworzyć ankietę na stronie?

Tworząc ankietę na Facebooku musisz pamiętać, że w każdej ankiecie możliwe jest zobaczenie na które opcje głosowali inni użytkownicy. W ankiecie utworzonej na grupie mogą wziąć udział tylko jej członkowie.

Sposób w jaki sformułujesz zarówno pytanie, jak i odpowiedzi w ankiecie ma znaczący wpływ na odbiór i zainteresowanie kwestionariuszem. Kluczem do sukcesu ankiety jest zadanie zwięzłego pytania i dodania do ankiety opcji, które w sposób bezpośredni odpowiadają na to pytanie. Ważne jest aby ilość możliwych do wybrania opcji nie była zbyt duża. Dodanie do opcji ankiety obrazów również poprawi jej skuteczność.