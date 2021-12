Chiny chcą stworzyć na orbicie coś potężnego. Monstrualny statek ma mieć 1,5 km długości

Jak wskazują eksperci, do budowy takiego statku nie trzeba nic szczególnego - trzeba po prostu zrobić to samo, co w przypadku stacji kosmicznej, tylko dziesięć razy więcej. Jeżeli jednak uwzględnimy, że budowa stacji pochłonęła do dnia dzisiejszego 100 mld dol., a jej utrzymanie to kolejne 3-4 mld dol. rocznie, to być może budowa statku o jeden rząd wielkości większego może się okazać zbyt kosztowna nawet dla Chin.