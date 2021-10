Ślady życia na Ziemi sprzed ponad dwóch miliardów lat. Naukowcy odkryli je w rubinie

Jak przekonują naukowcy, jest to pierwszy przypadek odkrycia śladów życia w rubinie. Nie musicie jednak pytać jak to życie wyglądało. 2,5 miliarda lat temu na Ziemi istniały co najwyżej organizmy jednokomórkowe. W rubinie natomiast odkryto jedynie delikatną warstwę grafitu, który najprawdopodobniej jest pochodzenia biologicznego. Najmniej z takiego rubinu zadowoleni byliby jubilerzy, który w takiej inkluzji widzieliby jedynie nieczystość, która sprawia, że kamień nie nadaje się do wykorzystania w biżuterii.