PSL chce bronić schabowego. Tylko czy jest przed czym?

Można potraktować to jako dowód anegdotyczny, ale w wielu dyskusjach pada hasło, że to już nie ta szynka, nie ten kotlet, nie te kurczaki co kiedyś. Bo to prawda. Masowa produkcja wyjaławia mięso ze smaku. Przez to, że mięso ma być ogólnodostępne, musi być tanie. A co za tym idzie – powstaje w fatalnych warunkach.