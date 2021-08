Tuż obok astronomowie odkryli gwiazdę przypominającą Słońce sprzed kilku miliardów lat

8 interakcji

Heliofizycy, którzy bezustannie badają Słońce ze swoich obserwacji dowiadują się wiele o jego teraźniejszości i na tej podstawie wnioskują jak Słońce wyglądało w przeszłości i jak będzie zachowywać się w przyszłości.

Wiadomo, lepiej byłoby po prostu przewinąć kilka miliardów lat wstecz i zobaczyć jak Słońce wyglądało wtedy i jak wpływało na Ziemię, a nawet na powstające na niej życie. Być może jest na to okazja.

Nie, nie. Nie znaleźliśmy sposobu na stworzenie kosmicznego wehikułu czasu. Nie jesteśmy się w stanie cofnąć w czasie i zobaczyć młodego Słońca, choć byłoby to najlepsze rozwiązanie. Gdyby jednak dało się znaleźć bliźniaczkę Słońca, ale dużo młodszą? O! To by było coś.

I tu wchodzi Kappa 1 Ceti, cała na… żółto

Kappa 1 Ceti to gwiazda oddalona od nas o około 30 lat świetlnych. Można zatem powiedzieć, że choć 1 rok świetlny to ok. 10 bilionów kilometrów, to w skali wszechświata jest to nasze gwiezdne podwórko. Jakby nie patrzeć, najbliższa nam gwiazda - Proxima Centauri - znajduje się nieco ponad 4 lata świetlne od Ziemi, a średnica naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, wynosi 100 000 lat świetlnych. W tym kontekście 30 lat świetlnych to naprawdę niewiele.

W najnowszym artykule naukowym astrofizyk Władimir Airapetian z Centrum Lotów Kosmicznych im. Goddarda wskazuje, że Kappa 1 Ceti ma około 600-750 mln lat i przypomina Słońce pod względem masy i temperatury na powierzchni. Warto zauważyć, że gdy na Ziemi powstawało życie Słońce było w tym samym wieku co teraz Kappa 1 Ceti.

To istna skarbnica wiedzy

Analizując tę gwiazdę oraz jej aktywność, np. ilość emitowanych wiatrów gwiezdnych, możemy sprawdzić jaka pogoda kosmiczna panowała w otoczeniu Ziemi. Naukowcy chcą sprawdzić jaka aktywność słoneczna wspomogła czy też umożliwiła powstanie życia na Ziemi.

Informacje tego typu będą przydatne nie tylko dla naukowców badających ewolucję życia na Ziemi czy ewolucję samego Słońca, ale także dla tysięcy astronomów poszukujących śladów życia we wszechświecie, w innych układach planetarnych. Dzięki nowej wiedzy będzie można ustalić, wokół których gwiazd nie tylko może teraz istnieć, ale może w przyszłości powstać życie podobne do naszego. Dzięki temu będzie można zwiększyć naszą szansę na odkrycie życia we wszechświecie poprzez skupianie się na najbardziej obiecujących gwiazdach.