Facebook nie pozwala wspierać talibów. Głosy poparcia są uciszane

Kibicowanie wszelkim ekstremistom religijnym to nie jest dobry pomysł. Głosy poparcia dla talibów z Afganistanu nie są mile widziane także na Facebooku.

W ostatnich dniach oczy całego świata zwróciły się w stronę Afganistanu, gdzie talibowie w ekspresowym tempie przejęli władzę i zajęli Kabul po planowanym od dawna opuszczeniu tego kraju przez Amerykanów. Facebook uznał, że to nie jest dobry moment na to, by wyrażać poparcie dla tych religijnych ekstremistów, dlatego serwis nie pozwala swoim użytkownikom tego robić.