Kto nakręca antyszczepionkowców? Facebook wskazuje palcem Rosję

Internet, podobnie jak wszystkie inne wynalazki w historii ludzkości, szybko pokazał swoją mroczną stronę. Chociaż to narzędzie miało zapewnić nam nieskrępowany dostęp do całych zasobów wiedzy całej ludzkości i pomóc w edukacji, to zamiast tego internauci zaczęli zamykać się w bańkach, a fake newsy niosą się dziś po social media szybciej niż zdjęcia słodkich kotków.