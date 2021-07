Wiedźmin: Pogromca Potworów już dostępny dla każdego! Polska premiera darmowej gry CD Projekt

Wiedźmin: Pogromca Potworów powstawał przez ponad cztery lata. Ambitny projekt studia Spokko to gra geolokalizacyjna w stylu Pokemon GO, osadzona w świecie mrocznego fantasy. Deweloperzy nie poddali się nawet w trakcie pandemii koronawirusa, nieustannie tworząc swoją grą terenową. Teraz każdy z nas może ocenić owoce ich pracy, pobierając The Witcher: Monster Slayer do pamięci własnego smartfonu.

Warto dodać, że Wiedźmin: Pogromca Potworów oferuje graczom z Polski pełne wsparcie dla naszego języka - zarówno w postaci interfejsu i linii dialogowych, jak również samego audio. To pierwszy geolokalizacyjny tytuł z udogodnieniem tego typu. Będąc przy geolokalizacji, The Witcher: Monster Slayer korzysta z Google Maps, w przeciwieństwie do Pokemon GO opartego na OpenStreetMap. Dokonaliśmy wielkiego porównania obu tych systemów na przykładzie kluczowych miejsc w Katowicach. Zwycięzca jest trudny do jednoznacznego wyłonienia.