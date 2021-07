Astronomowie dostrzegli światło zza supermasywnej czarnej dziury. Zaraz, jak?

Na pierwszy rzut oka może się to wydawać sprzeczne z intuicją, wszak wszystko, co znajduje się w otoczeniu czarnej dziury, z czasem do niej spada, a więc nie powinniśmy widzieć tego, co się za nią znajduje, bo na drodze do nas takie światło wpada do czarnej dziury, skąd już się nigdy nie wydostaje.