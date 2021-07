Rosyjski reaktor jądrowy opadnie na powierzchnię Marsa na spadochronach. Co może pójść nie tak?

Nu i my toże!

Z informacji przekazanej przez portal Sputnik (powiązany z władzami Federacji Rosyjskiej portal z aktualnościami, wypełniony po brzegi fake-newsami, a więc należy z ogromnym sceptycyzmem podchodzić do zawartych tam informacji), Roskosmos planuje opracować rodzaj statku, który będzie w stanie dosłownie „holować” sondy i satelity po całym Układzie Słonecznym odwiedzając kolejne planety i dostarczając w ich okolice sondy i orbitery. Jądrowy napęd holownika jak na razie jeszcze nie powstał (powinien powstać do 2024 r.), a agencja planuje pierwsze jego testy w okolicach 2030 roku.

Czy Rosja ma w ogóle szansę w kosmosie?

Mimo to, kilka tygodni temu Dmitrij Rogozin, szef Roskosmosu zaprezentował wizję powrotu do świetności. W ramach tej wizji pojawił się pomysł stworzenia rosyjskiej stacji kosmicznej, wysłania rosyjskich kosmonautów na powierzchnię Księżyca, a nawet stworzenie - we współpracy z Chinami - załogowej bazy na Księżycu.