To mogą być najlepsze OLED-y dla graczy. Panasonic i Philips wkraczają w świat HDMI 2.1

Telewizory OLED od Panasonica i Philipsa to produkty, które rzadko są polecane graczom. Cóż z tego, że pierwsza z firm jest liderem w jakości obrazu, a druga – niewiele ustępując we wspomnianej jakości – oferuje unikalny mechanizm doświetlenia Ambilight, skoro w tych telewizorach brakuje bazowych technologii, na których polegają wymagający gracze.

Philips do niedawna nawet nie implementował mechanizmu VRR – znacząco poprawiającego responsywność gier w nowych konsolach – że o złączach HDMI 2.1, umożliwiających zabawę w 4K przy 120 Hz nie wspomnę. Panasonic implementował VRR, ale ociągał się z wprowadzeniem nowych złącz do swoich OLED-ów. Nareszcie idą zmiany. A tych powinno się bać LG, które jeszcze do niedawna miało w swojej ofercie bezdyskusyjnie najlepszy telewizor OLED dla graczy .

Panasonic jako jedyny nabywca paneli OLED od LG Display wpływa również na ich konstrukcję – w przeciwieństwie do konkurencji, która ogranicza się do stosowania autorskich procesorów i algorytmów przetwarzania obrazu. Tym razem zmodyfikowany panel trafi zarówno do JZ1500 (choć nie do 48-calowej wersji), jak i JZ2000. Różnicę między tymi modelami stanowić będzie wbudowany system audio: droższy telewizor będzie miał zestaw zdolny do emisji dźwięku Dolby Atmos.