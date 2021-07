Naukowcy opracowali aparat robiący zdjęcia w 5D. Co to oznacza?

Aparaty służące do badania najkrótszych zjawisk fizycznych w niczym nie przypominają naszych tradycyjnych lustrzanek, bezlusterkowców, czy smartfonów. Jednym z podstawowych problemów jest czas. W tradycyjnym aparacie najkrótszy czas migawki wynosi ok. 1/8000 s, a przy zastosowaniu migawki elektronicznej jakieś 1/32000 s. To o wiele za długo, by uwiecznić chociażby zderzenia cząstek elementarnych.