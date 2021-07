W końcu wiemy, co skrywa wnętrze Marsa. Przełomowe wyniki badań prowadzonych przez sondę InSight

Z czego składa się Mars

Po kolei. Promień Marsa wynosi 3 389 km. Skorupa planety ma grubość od 20 do 37 kilometrów, a więc jest znacznie cieńsza niż podejrzewano. Bezpośrednio pod skorupą znajduje się płaszcz o grubości ok. 1560 kilometrów. Pod płaszczem natomiast znajduje się jądro o promieniu 1830 kilometrów.

Skąd trzęsienia na Marsie?

To akurat jest dość zdumiewające. Wszystkie najsilniejsze trzęsienia zarejestrowane przez sondę InSight mają swoje źródło w okolicach Cerberus Fossae, regionu, który ewidentnie musiał być aktywny wulkanicznie jeszcze kilka milionów lat temu. Być może jeszcze wtedy pod powierzchnią w tym rejonie płynęła gorąca lawa. Co ciekawe, obszar, na którym znajdują się największe marsjańskie wulkany, jest niezwykle cichy.

Jak dotąd najsilniejsze trzęsienia na Marsie osiągały 4.0 magnitudo. Naukowcy wciąż mają nadzieję na to, że InSight zarejestruje choć jedno silniejsze, aczkolwiek czasu na to pozostało niewiele. Ilość energii dostępnej dla instrumentów lądownika jest niewielka. Naukowcy bezustannie zastanawiają się, w jaki sposób oczyścić panele słoneczne z pyłu marsjańskiego, co pozwoliłoby uzyskać więcej energii elektrycznej do zasilania instrumentów. Jeżeli natomiast pyłu pojawi się więcej, to lądownik zakończy swoją misję już na zawsze.