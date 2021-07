Szarik pojawi się w Battlefield 2042. Będzie walecznym psem robotem

Battlefield to seria strzelanin wydawana przez amerykańskie Electronic Arts, której produkcją zajmuje się zlokalizowane w Szwecji studio DICE. Jak dotąd Polska per se nie była w nich nigdy jedną z głównych stron konfliktu, ale mimo to od czasu do czasu w grach z tego cyklu można się natknąć na polskie akcenty. Nie inaczej będzie w przypadku najnowszej odsłony.