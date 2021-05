Lata mijają, a EN57 ciągle na torach. Historyczne pojazdy i narzędzia związane z koleją powoli odchodzą do lamusa, ale popularny „kibel” nadal ma się dobrze. I wcale nie będzie wysyłany na emeryturę.

Z odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na interpelację posłanki Poli Matysiak wynika, że w Polsce używanych jest 138 niezmodernizownych jednostek EN57. Jak pisze rynek-kolejowy.pl, najwięcej, bo aż 98, jeździ w barwach Polregio.

Najstarszy pociąg obsługują Koleje Mazowieckie – to wersja wyprodukowana w 1963 roku. Jest to więc jeden z premierowych modeli, bo produkcja EN57 rozpoczęła się wprawdzie w 1958 roku, ale pierwszy pociąg wyjechał dopiero w 1962.

Nie wszyscy przewoźnicy zdradzają, kiedy zamierzają wycofać historyczne pociągi z eksploracji. W skład wierzy PKP SKM i w Trójmieście „kible” będą widoczne aż do ok. 2042 roku. Natomiast dla Kolei Mazowieckich 2021 jest ostatnim rokiem funkcjonowania EN57.

Skąd w ogóle nazwa „kibel”? Jedna z teorii mówi o nieprzyjemnym zapachu. Przyczynę zdradził Zbigniew Dzięcioł, mistrz koordynator MNG:

Pamiętam go szczególnie, ponieważ zostałem zobowiązany do znalezienia przyczyny uszkodzeń sprężarek głównych i przykrego zapachu, jaki panował w pojazdach. Odkryłem, że czerpnie powietrza zasysanego do sprężarki umiejscowiono w WC, a pasażerowie zamiast w muszlę celowali w te otwory. W związku z tym przerobiono czerpanie powietrza na pudło boczne, ale tam z kolei zaciągało wodę deszczową. Ostatecznie zrobiono zaciąg pod pudłem pojazdu.