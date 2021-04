Nie musisz pruć ścian, by mieć smart home. Co zrobić, gdy twoje mieszkanie wcale nie jest smart

1 interakcji

Budując dom, możesz zaplanować, by był smart. Ale jeśli masz gotowy dom czy mieszkanie i nie chcesz pruć ścian... też możesz sprawić, by był smart.

Jestem w tej drugiej sytuacji. Wyremontowałem mieszkanie parę lat temu, jeszcze w czasach, gdy myślało się co najwyżej o smartfonach, a nie o jakichś smart home'ach. Szczytem osiągnięć było pamiętanie o rozciągnięciu kabli sieciowych, które można by było wykorzystać do dołożenia access pointa w pokoju dzieci. Dzisiaj przydałoby się coś więcej. Dzieci uwielbiają zasypiać przy zapalonych lampkach, a mi nie chce się wstawać, by gasić im światło. Chciałbym móc włączyć oczyszczacz powietrza, albo klimatyzator zanim wrócę do domu w upalny dzień, nie narzekałbym też, gdybym mógł zerkać czy dzieciaki, albo koty, nie zbroiły nic w czasie, gdy nie ma mnie w domu. Ale szykować jakąś instalację, wybierać jakieś centrale sterujące, montować czujniki, ogarniać sterowanie – to wymagałoby kolejnego remontu i sporo pieniędzy. A może nie?

No właśnie – okazuje się, że jak na moje potrzeby, to nie. Da się osiągnąć to, czego potrzebuję, bez kosztownego i czasochłonnego remontu. Trzeba tylko odpowiednio poskładać klocki.

Podstawa to porządna sieć Wi-Fi

Jeśli nie chcemy łączyć elementów fizyczną siecią, trzeba zadbać o stabilny sygnał bezprzewodowy. W większym mieszkaniu, czy w domu, sam router Wi-Fi może nie wystarczyć. Odpowiednie połączenie może zapewnić sieć Wi-Fi mesh. To sieć składająca się z prostych w konfiguracji routerów, które dbają o dostarczenie sygnału sieci bezprzewodowej do najdalszych zakątków mieszkania, lub domu.

Jakiś czas temu testowaliśmy zestaw Deco X60, a teraz TP-Link wprowadza do sprzedaży nowy, jeszcze mocniejszy zestaw – Deco X90. W jego skład wchodzą dwa routery pracujące w technologii Wi-Fi 6, zapewniającej mocniejszy sygnał i większą przepustowość – do 6600 Mb/s. I co najlepsze, X90 jest w stanie utrzymać stabilny poziom połączenia nawet 200 urządzeń jednocześnie.

Mamy bazę, co do niej podłączyć?

Tu z pomocą przychodzi rodzina rozwiązań TP-Link Tapo. Nawet jeśli nie możesz sterować samym urządzeniem, to możesz zdalnie zdecydować, kiedy trafi do niego prąd. Np. za pomocą Mini Smart Plug Wi-Fi – niewielkiego diwajsu, który pozwala na włączanie i wyłączanie podłączonego do niego sprzętu. Wpina się go do prądu, podłącza do Wi-Fi za pomocą aplikacji TP-Link Tapo, a potem można ustawić harmonogramy, zgodnie z którymi np. automatycznie zapala się i gasi światło – u mnie przyda się w pokoju córki, która lubi usypiać przy lampce.

Co więcej, urządzenie można obsługiwać za pomocą poleceń głosowych wydawanych Alexie od Amazona, albo Asystentowi Google. Oprócz światła można np. włączać w ten sposób toster – niech się zacznie rozgrzewać równo z budzikiem. Albo odłączyć prąd w gniazdku, do którego podłączasz zwykle żelazko – sięgasz do smartfona, odcinasz prąd i wiesz, że nie będzie tragedii.

Smart-wtyczka dostarczy prąd, ale to nie koniec możliwości smart home

Kolejnym elementem, który można podłączyć bez przeprowadzania kosztownego remontu, jest np. oświetlenie, ale nie to, z wtyczką wpinaną do gniazdka. Mam na myśli to uruchamiane przełącznikami w ścianie. Nie ma potrzeby instalacji specjalnych przekaźników we włącznikach, wystarczą odpowiednie żarówki, takie jak TP-Link Tapo L510E ze ściemniaczem, albo Tapo L530E, ze zmiennym kolorem.

Pierwsza pozwala na wygodne dostosowanie poziomu naświetlenia do okazji (również za pomocą harmonogramu), albo np. automatyczne włączanie i wyłączanie wraz z zachodem i wschodem słońca (zgodnie ze strefą czasową). Druga dodaje do tego możliwość zmiany koloru światła – przyda się do wprowadzenia nastroju przy kolacji, czy do zrobienia klimatu na imprezie, albo dopasowania oświetlenia do oglądanego filmu. I oczywiście obie mogą symulować Twoją obecność w domu, gdy jesteś poza nim.

Równie smart może być system monitoringu

Np. taki uproszczony, składający się z kamer Wi-Fi z rodziny Tapo. C100 nagrywa obraz w rozdzielczości 1080P, została wyposażona w czujnik ruchu i funkcję powiadomień – można skonfigurować ją tak, by wysłała wiadomość, gdy zarejestruje ruch. Do tego jest wyposażona w mikrofon i głośnik, dzięki czemu pozwala na komunikację – usłyszysz, gdy obudzi się dziecko w pokoju, albo nakrzyczysz na kota, by zostawił w spokoju kwiaty na stole.

Kolejnym stopniem zaawansowania w monitoringu jest kamera TP-Link Tapo C200, która obraca się i pochyla, by objąć swoim zasięgiem większy obszar, albo C310 – model, który można zainstalować na zewnątrz i który nawet w nocy potrafi wykryć ruch w odległości do 30 metrów.

Wszystkie te urządzenia działają w sieci Wi-Fi, trzeba tylko podłączyć je do zasilania i wpiąć do domowej sieci za pomocą aplikacji TP-Link Tapo. Jedna aplikacja, jedna sieć Wi-Fi – mnóstwo możliwości. Możliwe, że z czasem pojawią się kolejne rozwiązania, dzięki którym nasze nawet nie najnowsze domy i mieszkania będą mogły stawać się jeszcze bardziej smart.



Tekst powstał we współpracy z TP-Link.