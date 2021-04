Platige Image zakończyło prywatną emisję akcji, dzięki której spółka pozyskała od inwestorów 6 milionów złotych. Środki zostaną przeznaczone na produkcję gier wideo, zaplanowaną na lata 2021 - 2025.

Platige Image jest już po prywatnej emisji akcji, zorganizowanej dla zinstytucjonalizowanych funduszy. Spółka sprzedawała papiery wartościowe w cenie 25 złotych za jedną akcję. W ten sposób do skarbca przedsiębiorstwa trafiło 6 mln zł. Pozyskana suma zostanie w całości wydana na tworzenie gier wideo. To coś, z czym Platige Image wcześniej nie miało do czynienia, chociaż samo studio jest doskonale znane miłośnikom gier wideo.

Miliony graczy w Polsce i na świecie miały styczność z animacjami powstałymi w warszawskim studio. Raptem kilkanaście dni temu zwiastun zrealizowany przez Platige Image reklamował Outriders - najważniejszą grę miesiąca, wykonaną przez polskie studio People Can Fly. Najnowsze materiały Platige Image promują takie gry jak Call of Duty Black Ops Cold War, Total War: Warhammer 3 czy The Medium. Najprawdopodobniej widziałeś w swoim życiu masę reklam Platige Image, nie mając o tym pojęcia.

Teraz studio produkcji obrazu bierze się za własne gry wideo.

Ambicje Platige Image sięgają znacznie dalej niż tylko produkcji materiałów na zlecenie i na licencji firm trzecich. Popularne studio chce od 2021 r. działać w modelu hybrydowym: z jednej strony kontynuować dotychczasową działalność, ale z drugiej tworzyć jednocześnie własne marki. Ich tożsamość ma być budowana za pomocą autorskich gier wideo, ale również filmów czy seriali.

Niestety, na ten moment nie wiadomo, jaka będzie pierwsza gra Platige Image oraz czego będzie dotyczyć. Wiemy za to, że deweloperskim partnerem studia obrazu jest Movie Games - nowy producent i wydawca gier wideo, powstały we współpracy spółki PlayWay oraz artystów Sokoła i Małolata. Platige Image działa w planie ramowym sięgającym aż 2025 r. Co za tym idzie, może minąć kilka lat, nim ich projekt zadebiutuje na rynku.