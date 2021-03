Promocja gry Outriders przy wykorzystaniu wersji demonstracyjnej, pozwalającej przenieść postępy do pełnej edycji gry, to strzał w dziesiątkę. Demo zostało pobrane już ponad dwa miliony razy, a wielu graczy z całego świata zaciera dłonie na kwietniową premierę dzieła People Can Fly.

Twórcom Outriders udało się mnie zaskoczyć. Po najnowszym dziele People Can Fly spodziewałem się kalki Destiny. Dostałem natomiast grę budzącą silne skojarzenia z Remnant: From The Ashes. Polska produkcja nie jest tak otwarta jak kosmiczny shooter Bungie, ale jednocześnie posiada kilka ciekawych rozwiązań, dzięki którym kooperacyjna przygoda trzech graczy może okazać się naprawdę przyjemna. Po pokonaniu dema chcę więcej i zdaje się, że w swojej ocenie nie jestem osamotniony.

W demo Outriders zagrały już 2 miliony graczy. Wielu z nich pozytywnie ocenia polską grę.

People Can Fly ma powody do zadowolenia. Wersja demonstracyjna Outriders - chociaż niedoskonała - pozostawia po sobie pozytywne wrażenie. Zaciekawieni produkcją, sięgają po nią kolejne rzesze graczy, co przekłada się na ponad 2 miliony pobrań dema na platformach Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series. Absolutnie rewelacyjny wynik.

Demo Outriders jest tak popularne, że twórcy z Polski ulepszają je kolejnymi aktualizacjami. Właśnie zostaje wdrażana najnowsza seria poprawek, pozwalająca wyłączyć efekt motion blur, skracająca czas oczekiwania na połączenie z innymi graczami, a także wpływająca na umiejętności specjalne wrogów oraz poziom trudności walk.

Outriders może być premierą miesiąca. Kalendarz gra na korzyść People Can Fly.

Marzec nie będzie okresem przesadnie obfitym w głośne premiery gier wideo. Jakość strategii Stronghold: Warlords stoi pod znakiem zapytania, kooperacyjne It Takes Two celuje w inną grupę odbiorców, z kolei gwiazda miesiąca - Monster Hunter Rise - zadebiutuje wyłącznie na platformie Nintendo Switch. Pandemia koronawirusa odbiła się na tempie powstawania nowych gier. Outriders może na tym bardzo skorzystać.

Na przełomie marca i kwietnia konsumenci będą już niezwykle głodni nowych i świeżych tytułów. Z debiutem zaplanowanym na pierwszego kwietnia, Outriders wstrzeliwuje się w czasową lukę przed wielkimi majowymi premierami gier AAA. Polski tytuł będzie rywalizował o czas i pieniądze konsumentów z takimi grami jak japońskie Nier Replicant, strategiczne Humankind czy Returnal na wyłączność dla konsoli PlayStation 5.

Doskonały moment na premierę, dostępność na wielu platformach jednocześnie, świetny pomysł z wersją demonstracyjną, przenoszony postęp i solidny model wymiany ognia - to wszystko elementy znacząco zwiększające szansę Outriders na zostanie nie tylko komercyjnym hitem, ale również najpopularniejszą nową grą całego miesiąca.