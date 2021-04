KOTOR Remake? Tak, poproszę! Najlepsza gra Star Wars z nową oprawą od weteranów portowania

19 interakcji

KOTOR, czyli uwielbiane przez fanów Star Wars: Knights of the Old Republic powróci, jako remake wyróżniający się nową, dostosowaną do współczesnych standardów oprawą graficzną. Tak z pełnym przekonaniem donosi Jason Schreier - jeden z najpopularniejszych dziennikarzy zajmujących się tematyką gier wideo.

Pierwszy KOTOR to moja ulubiona gra na licencji Gwiezdnych wojen. Jestem pełen uznania dla wcześniejszych klasyków pokroju Tie Fightera czy późniejszych hitów takich jak Republic Commando. Jednak to właśnie KOTOR jest dla mnie tytułem, z którym mam najcudowniejsze wspomnienia. Kosmiczna historia pełna zdrad, miłości i nienawiści była przygodą jedyną w swoim rodzaju, w której gracz chwytał los we własne ręce, naginając go zgodnie z własną wolą.

Knights of the Old Republic dokonało czegoś niesamowitego: sprawiło, że miecze świetlne i kosmiczne pojazdy stały się mniej ciekawe od bohaterów pojawiających się w grze na licencji Gwiezdnych wojen. Zróżnicowani NPC o silnych i wyrazistych charakterach, ciekawych historiach oraz skrzętnie skrywanych sekretach to potężny hak, który przyciągnął mnie do KOTOR-a na długie godziny. Cudowny droid-zabójca HK-47 czy podatna na decyzje gracza Bastila Shan do dzisiaj uchodzą za wzory wirtualnych towarzyszy w grach wideo.

Teraz KOTOR powróci, w zupełnie nowych szatach. Remake tej gry majaczy na horyzoncie.

O KOTOR Remake informuje Jason Schreier - jeden z czołowych dziennikarzy zajmujących się rynkiem gier wideo. Według redaktora serwisu Bloomberg za przywrócenie Knights of the Old Republic do świata żywych odpowiada Aspyr Media. To producenci wyspecjalizowani w tworzeniu portów, zaczynający działalność od przenoszenia popularnych gier na system MacOS. W ostatnich miesiącach Aspyr stworzył wiele portów na licencji Gwiezdnych wojen, wliczając w to Jedi Academy, Star Wars Racer czy nieco niedomagające Star Wars Republic Commando.

Co ciekawe, Knights of the Old Republic nie będzie kolejnym portem Aspyra dostosowanym do nowych platform i systemów operacyjnych. Tym razem studio ma stworzyć pełnoprawny remake. Co za tym idzie, nowy-stary KOTOR będzie jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć w historii tej drużyny.

KOTOR Remake może działać na silniku Unreal Engine 4. Tytuł z jednej strony będzie niezwykle wierny oryginałowi, ale z drugiej wprowadzi do gry szereg nowszych, oczekiwanych przez współczesnych graczy rozwiązań. Remake ma być także zgodny z nowym kanonem Gwiezdnych wojen. Nie będzie to przesadnie trudne, ponieważ Disney w dużym stopniu omija dzieje Starej Republiki, koncentrując się na czasach znacznie bliżej oryginalnej trylogii filmów.

Fani Gwiezdnych wojen raczej nie będą musieli czekać na KOTOR Remake przesadnie długo.

Biorąc pod uwagę wcześniejsze plotki na temat tego projektu, ogłoszenia o pracę w Aspyr Media oraz przecieki dotyczące zaawansowanego stanu prac, remake gry Knights of the Old Republic może zadebiutować na rynku już w 2022 r. Analizując kalendarz, ciekawą datą jest także 2023 r. Wtedy pierwszy KOTOR obchodziłby równe dwudziestolecie od momentu swojej premiery.