Bird Photographer of the Year 2021 to dawka natury, jakiej nam trzeba

Dawno nie miałem tak, że praktycznie wszystkie fotografie z jakiegoś konkursu fotograficznego mnie zachwyciły. Zdjęcia ptaków wyróżnione w Bird Photographer of the Year 2021 są fenomenalne. To dawka natury, jakiej każdy z nas potrzebuje, szczególnie siedząc tyle w domu.

Do tegorocznej edycji konkursu Bird Photographer of the Year napłynęło ponad 22 000 zgłoszeń z ponad 73 krajów. Jury wybrało krótką listę finalistów, którzy powalczą o nagrodę pieniężną w wysokości 5000 funtów (ok. 27 tys. zł). Zwycięzców poznamy we wrześniu, ale już teraz można obejrzeć mnóstwo fantastycznych fotografii, do czego zachęcam.

Organizatorom nie zależy jednak tylko na promocji konkursu czy autorów zdjęć. Ich celem jest popularyzacja ochrony przyrody i zapewnienie pomocy finansowej dla oddolnych projektów ochrony przyrody.

W tym roku pisałem o wielu konkursach fotograficznych, ale to zdjęcia z 6. edycji BPOY urzekły mnie najbardziej.

Fotografie finalistów przedstawiają absolutnie niesamowite momenty, których chyba nikt z nas nie jest w stanie zobaczyć gołym okiem. Nie chodzi tu tylko o wyjątkowe zbliżenia, z czego słyną fotografie przyrodnicze. Chodzi o coś więcej. Zamrożenie w ułamku sekundy wspaniałych scen, uchwycenie tego jedynego momentu. Pokazanie świata, który niby nas wszystkich otacza i w teorii każdy z nas może go sam doświadczyć, ale w praktyce prawie nikt tego nie robi. Właśnie do tego została wymyślona fotografia, a ujęcia wyróżnione w Bird Photographer of the Year 2021 to potwierdzają.

Jest coś jeszcze. W tym roku przez całą zimę dokarmiam ptaki na swoim balkonie. Przez pandemię COVID-19 to często jedyni goście, jacy nas fizycznie odwiedzają. Zazwyczaj są to różnego rodzaju wróble, ale czasami przylatują także sikorki, a ostatnio przez chwilę rozpoznałem nawet malutkiego kowalika. Pandemia bardzo przybliżyła mi ich świat. Mam wrażenie, że z czasem staliśmy się dobrymi znajomymi, a wróble zaczęły podchodzić prosto pod drzwi i okno balkonu, czasami wręcz próbując do nas wejść. Zawsze ceniłem zwierzęta, aby to doświadczenie sprawiło, że zacząłem zwracać na nie dużą uwagę - w szczególności ptaki. Tym bardziej ta galeria do mnie trafiła.

I jestem przekonany, że nie jestem jedynym, który ma tak samo.

Bird Photographer of the Year 2021 - najlepsze zdjecia ptaków

Fot. Brian Matthews / Bird Photographer of the Year

Fot. Daniel Zhang / Bird Photographer of the Year

Fot. Li Ying Lou / Bird Photographer of the Year

Fot. Øyvind Pedersen / Bird Photographer of the Year

Fot. Terry Whittaker / Bird Photographer of the Year

Fot. Daniela Anger / Bird Photographer of the Year

Fot. Gail Bisson / Bird Photographer of the Year

Fot. Tom Schandy / Bird Photographer of the Year

Fot. Mark Sisson / Bird Photographer of the Year

Fot. Diana Schmies / Bird Photographer of the Year

Fot. Scott Suriano / Bird Photographer of the Year

Fot. Irene Waring / Bird Photographer of the Year

Fot. Fahad Alenezi / Bird Photographer of the Year

Fot. Irma Szabo / Bird Photographer of the Year

Fot. Raymond Hennessy / Bird Photographer of the Year

Fot. Brad James / Bird Photographer of the Year

Fot. Amanda Cook / Bird Photographer of the Year

Fot. Andy Parkinson / Bird Photographer of the Year

Fot. Zdeněk Jakl / Bird Photographer of the Year

Fot. James Wilcox / Bird Photographer of the Year

Fot. David White / Bird Photographer of the Year

Fot. Aguti Antonio

Fot. Gábor Li / Bird Photographer of the Year

Fot. Mark Williams / Bird Photographer of the Year

Fot. Tzahi Finkelstein / Bird Photographer of the Year

Fot. Daphne Wong / Bird Photographer of the Year

Fot. Anupam Chakraborty / Bird Photographer of the Year

Fot. Taku Ono

Fot. Thomas Vijayan / Bird Photographer of the Year

Fot. Mario Suarez Porras / Bird Photographer of the Year

Fot. Eirik Grønningsæter / Bird Photographer of the Year