Frostpunk + Valheim = Frozenheim? Polska produkcja zabierze graczy do świata wikingów

Gdy czytałem zapowiedź Frozenheim, nie bez powodu przed oczami stanęły mi gry Frostpunk i Valheim. Nowa polska gra to city builder, który zabierze nas do skutego lodem świata wikingów.

Frostpunk to bardzo udana produkcja polskiego 11 bit studios, która przedstawia alternatywną rzeczywistość, w której Ziemię przykryła wieczna zmarzlina w czasach, gdy ludzki przemysł oparty był o parę. Valheim to z kolei nowy survival, który zabiera nas do krainy rodem z nordyckich legend, gdzie możemy walczyć z mitycznymi bestiami i budować osadę wraz z innymi wikingami.

Frozenheim wygląda jak nieślubne dziecko Valheim i Frostpunka.

Podobieństwa pomiędzy Frozenheim oraz Frostpunkiem i Valheim dotyczą przy tym zarówno mechaniki rozgrywki i sposobu dystrybucji, jak i oprawy graficznej, która łączy nordycki klimat i wszędobylski śnieg. Mamy tu do czynienia z city buileredem, a zadaniem graczy w będzie takie klasyczne rozbudowywanie osady poprzez zbieranie surowców, budowanie kolejnych umocnień itp.

City buildery to przy tym bardzo wdzięczny gatunek gier — sam lubię od czasu do czasu zabić przy nich nieco czasu. Wikingowie są z kolei znowu na topie za sprawą finału serialu im poświęconego, gry Assassin’s Creed: Valhalla oraz wspomnianego Valheima, którego na Steamie kupiło już kilka milionów graczy, chociaż gra dostępna jest jedynie jako early access.

Frozenheim — pierwsze szczegóły i trailer

Wikingowie pod wodzą gracza będą dążyć we Frozenheim do tego, aby stać się samowystarczalni. Surowce będą zarówno zdobywać w swojej najbliższej okolicy, jak i pozyskiwać również podczas napadów — te były wpisane w ich kulturę. Gracze będą mogli przy tym podążyć kilkoma różnymi ścieżkami rozwoju, które będą miały wpływ na mechanikę na późniejszych etapach gry.

Twórcy przekonują, że gracze będą mogli stworzyć ze swojej wioski bogate i niezdobytą twierdzę. Wikingowie będą polować, łowić ryby i uprawiać ziemię oraz odkrywać fiordy Midgardu na swoich drakkarach. Bogowie z Asgardu będą im udzielać swoich błogosławieństw w kapliczkach i świątyniach. W grze nie zabraknie możliwości rozgrywki typu multiplayer oraz trybu foto.

Premiera gry Frozenheim zaplanowana została na 20 maja 2021 r.

To właśnie tego dnia produkcja zostanie udostępniona na platformie Steam w ramach programu early access. O wersji konsolowej na razie nie ma w ogóle mowy, ale to nie dziwi — biorąc pod uwagę fakt, że mamy do czynienia z grą z gatunku RTS, czyli strategią czasu rzeczywistego, nie liczyłbym specjalnie na wydanie tej gry na Xboksa, PlayStation albo Switcha.

Na szczęście gra studia Paranoid Interactive, którą wydaje polskie Hyperstrange, nie ma wygórowanych wymagań sprzętowych. Do jej uruchomienia wystarczy komputer z systemem Windows 7 lub nowszym z co najmniej dwurdzeniowym procesorem. Oprócz tego w minimalnych wymaganiach znalazło się 4 GB RAM-u oraz karta graficzna: GeForce GTX 660, Radeon R7 265 lub ich ekwiwalent z 2 GB pamięci.