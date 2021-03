1 interakcji

Fallout 76 uparcie trzyma się życia niczym radioaktywny karaluch. Bethesda zapowiedziała właśnie nowe atrakcje dla Vault Dwellerów na cały nadchodzący rok.

Bethesda zdaje sobie sprawę, że premiera gry Fallout 76 się nie udała, a Todd Howard bije się teraz w pierś i przyznaje, że deweloperzy „schrzanili niemalże wszystko”. Ten trudny początek wcale jednak nie oznacza, że studio planuje teraz np. wyciągnąć wtyczkę i wyłącza serwery lub przenosi ten projekt na model free-2-play. Pierwszy sieciowy Fallout co prawda trafił do Xbox Game Passa, ale ze względu na przejęcie firmy przez Microsoft nie powinno to dziwić.

Na pozostałych platformach Fallout 76 sprzedawany jest w normalnej cenie, a w dodatku od jakiegoś czasu gracze mogą opłacać dodatkowy i kosztowny abonament Fallout 1st, który daje dostęp do specjalnego ekwipunku, prywatnych serwerów itp. W zamian za to Bethesda wypuszcza co jakiś czas aktualizacje, takie jak np. Wastelanders i Broken Steel, które wprowadziły na pustkowia NPC-ów oraz Bractwo Stali i tryb battle royale o nazwie Nuclear Winter.

Co dalej z Falloutem 76?

Kilka dni po tym, jak gra otrzymała wsparcie trybu FPS Boost, podnoszącego z 30 do 60 liczbę klatek na sekundkę generowanych przez silnik na konsolach z rodziny Xbox Series, przyszła kolej na opis kolejnych aktualizacji czekających na graczy w nadchodzącym roku. Bethesda podzieliła je na cztery kolejne sezony odpowiadające porom roku, a każda z nich będzie miała swój motyw przewodni.

Wiosenna aktualizacja wprowadzi do Fallout 76 nowe profity S.P.E.C.J.A.Ł.-u i dodatkowe miejsca na C.A.M.P., a także manekiny oraz nowe rozszerzenie codziennych operacji. Pierwsi szczęśliwcy, którzy grają na pecetach i wykorzystują Bethesda Launcher, mogą przyjrzeć się nowościom opisanym szerzej na stronie producenta w ramach testowego serwera (tzw. PTS).

Wiosna, lato, jesień i nuklearna zima w Fallout 76.

W ramach wiosennej aktualizacji powraca Pancerny As, który będzie walczył z Komisarzem Chaosem i Jukonem Pięć. Na graczy będą czekały nowe wyzwania na planszy S.C.O.R.E. Latem z kolei znowu skupimy się na Bractwie Stali w ramach dodatku Panowanie Stali, który doda zadania, lokacje, NPC-ów oraz nagrody. Do gry trafią też legendarne moduły do wytwarzania legendarnych przedmiotów.

Na jesień zaplanowane zostały usprawnienia prywatnych światów w ramach abonamentu Fallout 1st, aczkolwiek Bethesda na ten moment nie zdradza, jakich konkretnie nowości powinniśmy oczekiwać. Wiemy jedynie, że wraz z trzecią dużą tegoroczną aktualizacją pojawią się kolejne rozszerzenia codziennych operacji i „jeszcze więcej sposobów na grę”.

Zimą do Fallout 76 trafią z kolei czterogwiazdkowe legendarne bronie i pancerze, a w C.A.M.P. będziemy mogli hodować Pokemony trzymać zmutowane tałatajstwo. Do tego dojdzie „wydarzenie nie z tego świata”, podczas którego gracze będą musieli wspólnie walczyć z Najeźdźcami z zaświatów. Fanatycy z Appalachów z kolei szykują złowrogi rytuał w Point Pleasant…