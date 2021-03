Allegro stworzy konkurencję dla Paczkomatów. Postawi 1500 maszyn przed końcem roku

Allegro tworzy konkurencję dla Paczkomatów InPostu. Maszyny do odbioru paczek wybuduje spółka Modern - Expo. Plan zakłada udostępnienie klientom 1500 punktów odbioru do końca 2021 r.

Paczkomaty zdobyły wielu zwolenników, ale ich producent nie ma monopolu na automaty do odbierania przesyłek. Co prawda firma zbratała się z debiutującym w naszym kraju Amazonem, ale szykuje się jej konkurencja. Na swoje maszyny zdecydował się nasz rząd korzystając z Poczty Polskiej i koncernu PKN Orlen, chiński Aliexpress, a także… dotychczasowy partner InPostu w postaci Allegro.

O tym, że Allegro chce mieć własne automaty do odbioru paczek, wiedzieliśmy już od dość dawna, ale do tej pory nie było jasne, kiedy one powstaną i ile maszyn markowanych logo tej platformy e-commerce dostaniemy do użytku. Dzisiaj firma pochwaliła się planami na przyszłość i zdradziła, kto konkretnie zrealizuje zamówienie. Podpisano właśnie w tej sprawie list intencyjny.

Automaty do odbioru paczek dla Allegro wyprodukuje spółka Modern-Expo.

Allegro przekonuje, że „własna sieć automatów paczkowych przyspieszy proces dostaw i poprawi wygodę zakupów”. Na start wyprodukowane zostanie w ramach pierwszej partii 3000 takich maszyn, z których 1500 ma pojawić się na polskich ulicach przed końcem 2021 r.

Modern-Expo to, co podkreśla Allegro, polska firma, która jest „liderem produkcji zaawansowanego technologicznie wyposażenia dla branż sprzedaży detalicznej i e-commerce”. Do tego nowe automaty mają być budowane „w sposób zrównoważony poprzez odpowiedzialną współpracę z lokalnymi społecznościami”.

Osoby, które są zainteresowane udostępnieniem przestrzeni firmie na budowę maszyny, mogą się zgłaszać na tej stronie internetowej. Oprócz tego Allegro podaje, że w drugiej połowie roku utworzy swoje własne centrum logistyczne przeznaczone dla firm sprzedających na platformie. Zlokalizowane zostanie ono w podwarszawskim Adamowie.

Otwartym pytaniem pozostaje to, czy dostawa do Paczkomatów w ramach usługi Allegro Smart nadal będzie możliwa.

Allegro chwali się też, że obecnie współpracuje z różnymi firmami i dzięki temu ma 30 tys. punktów odbioru, a „80 proc. przesyłek trafia do klienta w ciągu 1-2 dni od zamówienia”. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że te ponad 10 tys. zapewnianych przez Paczkomaty nagle nie wyparuje tylko dlatego, że Allegro zaoferuje 1500 swoich. Takiego scenariusza się niestety nieco obawiam.

Nie chciałbym, aby doszło do sytuacji, w której z korzystania z automatu koło domu będę musiał zrezygnować, bo dopiero ten znajdujący się pół kilometra dalej pozwoli na dostawę w ramach abonamentu. Allegro na szczęście w swoim komunikacie wspomina o „uzupełnieniu” sieci, a nie zastąpieniu Paczkomatów własnymi maszynami, więc jest nadzieja, iż taki czarny scenariusz się nie ziści.



Fotografia otwierająca: OleksSH / Shutterstock.com