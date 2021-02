Pandemia nie zatrzymała fotografów podróżników. Oto zwycięzcy Travel Photographer of the Year 2020

Pandemia COVID-19 unieruchomiła większość z nas przez większość 2020 roku. Na szczęście fotografowie nie próżnowali. Mimo ograniczeń potrafili wykonać fantastyczne fotografie podróżnicze z całego świata. Nawet jeśli ich podróże ograniczały się do rejonu w pobliżu domu.

Nie możemy podróżować, ale możemy fotografować

Od majestatycznych krajobrazów, bliskich portretów zwierząt i ptaków oraz intrygujących nocnych krajobrazów, po mocne reportaże z oblężonej Syrii i historie kultur całego świata. Zwycięskie zdjęcia w konkursie Travel Photographer of the Year 2020 (TPOTY) prezentują fascynujący obraz życia na naszej planecie w czasach, gdy podróżowanie jest tak trudne.

Travel Photographer of the Year 2020: Władimir Alekseev / www.tpoty.com

Pandemia mocno ograniczyła możliwości podróży i fotografowania. Niektórzy uczestnicy konkursu nadesłali zdjęcia zrobione w pobliżu domu w czasie lockdownu, podczas gdy inni fotografowali kraje, w których nieoczekiwanie znaleźli się jako tymczasowi rezydenci długoterminowi. Mimo to nadesłano aż 25 000 zdjęć od fotografów ze 147 krajów.

Fotografia podróżnicza w czasie globalnej pandemii, z licznymi zakazami podróżowania, była co najmniej trudna, ale fotografowie podróżniczy to zaradna rasa, czego dowodem jest najnowsza lista zwycięzców. Co ciekawe, w momencie, gdy wydaje się, że nasz świat się skurczył, lista narodowości, które zwyciężyły w konkursie TPOTY i jego kategoriach, powiększyła się o pierwszego zwycięzcę z Rosji, a także po raz pierwszy o zwycięzców z Syrii, Egiptu i Filipin, dzięki czemu łączna liczba narodowości, które znalazły się wśród naszych zwycięzców na przestrzeni lat, wzrosła do 45. Chris Coe, twórca konkursu Travel Photographer of the Year.

Założony w 2003 roku konkurs International Travel Photographer of the Year jest „prowadzony przez fotografów dla fotografów", jak twierdzą organizatorzy. To obecnie jeden z najbardziej popularnych i prestiżowych konkursów fotograficznych na świecie.

Fotografem roku został Władimir Alekseev

Władimir Alekseev to pierwszy twórca z Rosji, który otrzymał tytuł Travel Photographer of the Year. Pełne życia fotografie Alekseeva to wspaniała mieszanka krajobrazów, dzikiej przyrody i ludzi, ukazująca różnorodność umiejętności rosyjskiego fotografa.

Travel Photographer of the Year 2020: Władimir Alekseev / www.tpoty.com

Alekseev jest fotografem, podróżnikiem, dziennikarzem, wydawcą i redaktorem naczelnym jednego z rosyjskich wydawnictw. Wcześniej pełnił m.in. funkcję kierownika dużej rosyjskiej agencji reklamowej. Poprzez sztukę fotograficzną realizuje ważne społecznie projekty mające na celu zachowanie i odrodzenie uniwersalnych wartości kulturowych.

Travel Photographer of the Year 2020: Władimir Alekseev / www.tpoty.com

Zorganizował ponad 50 wypraw fotograficzno-badawczych w różne rejony naszej planety, m.in. do Arktyki, Antarktyki, Amazonii, Patagonii i trudno dostępnych regionów Rosji. Jego zdjęcia i artykuły są publikowane od 2007 roku w takich wydawnictwach jak National Geographic (Rosja, Włochy, Niemcy, Francja), Geo (Niemcy, Francja), Around the World, Continent Expedition, i wielu innych.

Travel Photographer of the Year 2020: Władimir Alekseev / www.tpoty.com

Travel Photographer of the Year 2020 - nagrodzone fotografie

Prezentujemy galerię wybranych, nagrodzonych fotografii w konkursie Travel Photographer of the Year 2020. Wszystkie zdjęcia, a jest ich dużo więcej, można obejrzeć na stronie www.tpoty.com.

Young Travel Photographer of The Year 2020

Fot. Indigo Larmour / www.tpoty.com

Young Travel Photographer of The Year 15-18

1. miejsce Fot. Ben Skaar / www.tpoty.com

Landscapes and Earth Elements Portfolio

2. miejsce Fot. Scott Portelli, Australia / www.tpoty.com

Najlepsze zdjęcie pojedyncze krajobrazy w kat. krajobrazy

Fot. James Smar / www.tpoty.com

Nature, Sealife, Wildlife - Portfolio

1. miejsce: Marco Steiner, Austria / www.tpoty.com

2. miejsce: Wenming Tang, Chiny / www.tpoty.com

Nature, Sealife, Wildlife - zdjęcie pojedyncze

1. miejsce: Pavlos Evangelidis, Grecja / www.tpoty.com

Wyróżnienie: Lawrence Worcester, USA / www.tpoty.com

Wyróżnienie: Joshua Holko, Australia / www.tpoty.com

People of The World - zdjęcie pojedyncze

1. miejsce: Eddy Verloe, Belgia / www.tpoty.com

Wyróżnienie: Yu Shen, Chiny / www.tpoty.com

Wyróżnienie: Mouneb Taim, Syria/ www.tpoty.com

Travel Portfolio

Zwycięzca: Jordi Cohen, Hiszpania / www.tpoty.com

Wyróżnienie: Richard Li, Hong Kong / www.tpoty.com

Wyróżnienie: Alessio Mesiano, Włochy / www.tpoty.com

Travel Portfolio - zdjęcie pojedyncze

Fot. Paul Sansome, UK / www.tpoty.com

One Shot - Close to Home

1. miejsce: Pier Luigi Dodi, Włochy / www.tpoty.com

One Shot - Colours of Life

1. miejsce: Peter Walmsley, UK / www.tpoty.com

One Shot - Islands

1. miejsce: David Newton, UK / www.tpoty.com

One Shot - Solitude

Zwycięzca: Mark Anthony Agtay, Filipiny / www.tpoty.com

iTravelled - Phone/Tablet

1. miejsce: Azim Khan Ronnie, Bangladesz / www.tpoty.com