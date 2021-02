WIDEO DNIA: Aerobik z przewrotem wojskowym w tle

Zdarza się, że zaaferowani swoją codziennością nie zauważamy istotnych, donośnych wydarzeń, które dzieją się gdzieś w tle. Najnowsze nagranie, które robi furorę w sieci, może stanowić swoistą definicję takiego przypadku.

Khing Hnin Wai nagrywała właśnie swój poranny trening aerobiku, nie zauważając zupełnie tego, co się dzieje tuż za jej plecami. Na nagraniu wyraźnie można zobaczyć, jak niemalże w rytm muzyki tuż za Khing przesuwa się kolumna czarnych SUV-ów.

Nie byłoby to aż tak dziwne, gdyby nie fakt, że w owej kolumnie jadą przywódcy armii Mjanmy, zmierzający do parlamentu w celu siłowego przejęcia władzy w kraju. Na nagraniu widać, jak samochody przejeżdżają przez punkt kontrolny na drodze do Zgromadzenia Związku Mjanmy.

Przedstawiciele armii Mjanmy zatrzymali prezydenta kraju U Win Myinta, liderów Narodowej Ligi dla Demokracji, która kilka miesięcy temu wygrała wybory parlamentarne, w tym także noblistkę Aung San Suu Kyi. W kraju na rok wprowadzono stan wyjątkowy, a władzę przejął Min Aung Hlaing, głównodowodzący Sił Zbrojnych Mjanmy.

W poniedziałek w kraju odcięto dostęp do telewizji (za wyjątkiem jednego kanału kontrolowanego przez wojsko) oraz internetu, zamknięto sklepy i banki.

Jak przyznaje autorka nagrania, zanim dowiedziała się o puczu, nagranie stało się już znane na całym świecie. Nieco później Khing potwierdziła na swoim profilu, że nagranie jest prawdziwe, a ona regularnie nagrywała swoje treningi na tle Zgromadzenia Związku już od 11 miesięcy.



Zdjęcie główne: zrzut z nagrania opublikowanego przez Khing Hnin Wai