W ramach walentynkowej promocji można kupić dwa telefony Samsung Galaxy w cenie jednego lub… jednego i pół. Wszystko zależy od tego, czy bardziej interesuje nas linia Galaxy A czy Galaxy S.

Jeżeli z okazji Walentynek planowaliśmy sobie i naszemu partnerowi wymienić telefon na nowszy, to warto zainteresować się promocją Samsunga. Co prawda dotyczy ona tylko wybranych modeli telefonów, ale na szczęście ich dobór jest całkiem trafny i rozsądny.

Od dziś do niedzieli przy zakupie modelu Galaxy A71 w prezencie otrzymać można Galaxy A21s. Druga oferta skierowana jest do zainteresowanych serią Galaxy S. Kupując model Galaxy S20 FE, drugi taki telefon można dokupić za 50 proc. ceny. Oferta dostępna jest w sklepie Samsunga, a także u oficjalnych partnerów handlowych firmy.

Recenzję Galaxy S20 FE autorstwa Marcina Połowianiuka znajdziecie pod tym adresem. Jego zdaniem to najlepsza wersja z całej linii S20. Zauważa, że telefon – choć nie jest najtańszy – ma świetną relację możliwości do ceny, a pod pewnymi względami przewyższa te droższe modele ze wspomnianej linii. Po szczegóły odsyłam do jego tekstu.

Galaxy A21s opisywaliśmy pod tym adresem. To niedrogi telefon, który mimo wszystko zaskakuje świetnym oprogramowaniem, bardzo dużym wyświetlaczem, aparatem z czterema obiektywami i bardzo pojemnym akumulatorem – 5000 mAh powinno nam zapewnić bardzo długi czas pracy bez konieczności podłączania telefonu do ładowarki.

Recenzję Galaxy A71 autorstwa Łukasza Kotkowskiego dostępna jest pod tym linkiem. Jego zdaniem to kapitalny telefon, który spełni oczekiwania niemal wszystkich użytkowników. Autor miał jednak zastrzeżenia do jego ceny – jego zdaniem konkurencyjne modele na podobnym poziomie technicznym są sporo tańsze. Wspomniana promocja w pewnym sensie tę wadę eliminuje.