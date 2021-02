Udało się bez głupich mitów. Rząd wydał rozsądny poradnik dla rodziców dotyczący gier wideo

„Gry cyfrowe to fantastyczna rozrywka“, „gry pozwalają nabywać kompetencje używane przez całe życie“, „nie znaleziono potwierdzenia, że granie w brutalne gry prowadzi do wzrostu przemocowych zachowań“ - takie fragmenty można znaleźć w bezpłatnym poradniku dla rodziców dotyczącym gier wideo, wydanym przez NASK i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Ale zaraz, jak to? Gry wideo nie odpowiadają za całe zło tego świata? Media masowe starego nurtu uwielbiają wskazywać interaktywną rozrywkę jako winowajcę wszelkich tragedii z udziałem młodych osób. Rozsądni rodzice i opiekunowie - coraz częściej sami wychowani na grach wideo - rozumieją jednak wieloaspektowość tego wyjątkowego medium. Zdaje się, że rozumieją ją także w NASK i KPRM.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała poradnik dla rodziców dotyczący gier wideo.

Dokument pod tytułem „Nastolatkowie i gry cyfrowe” jest dosyć krótką, 40-stronicową pigułką wiedzy na temat współczesnych gier wideo oraz ich potencjalnego wpływu na młodych odbiorców. Wpływu, który może być bardzo pozytywny, a także obfitować w długofalowe korzyści. Wszystko zależy od odpowiedniego podejścia do medium, wyboru właściwej gry oraz dobrania odpowiednich proporcji względem innych aktywności.

Autorka dokumentu realizowanego w ramach kampanii "Nie zgub dziecka w sieci" ma ode mnie punkty za stosunkowo szerokie podejście do zagadnienia gier wideo. Marta Witkowska wskazuje, iż gry wideo mogą być nie tylko przyjemnością, ale również ćwiczeniem dla mózgu, dobrym nauczycielem koordynacji ręka-oko czy treningiem w podejmowaniu szybkich decyzji. Według poradnika gry wideo sprzyjają kreatywności, motywują do elastyczności w rozwiązywaniu problemów, a także uczą języków obcych czy radzenia sobie z frustracją.

Do pełni szczęście brakuje mi tylko wyraźniejszego podkreślenia, iż dla coraz większej grupy osób gry wideo stanowią bramę zachęcają do podjęcia przyszłościowego zawodu, jak programista czy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa.

„Nie znaleziono potwierdzenia, że granie w brutalne gry prowadzi do wzrostu przemocowych zachowań“

Poradnik dla rodziców wydany przez NASK i kancelarię premiera ostrzega również przed negatywnymi skutkami korzystania z gier wideo. Na szczęście tymi prawdziwymi, jak otyłość, uzależnienie czy elementy hazardu wplecione w rozgrywkę. W dokumencie znajdziemy opis takich mechanik i koncepcji jak pay-to-win, loot-boxy, mikro-transakcje czy system gacha. Sam bym sobie życzył, aby wszyscy rodzice zdawali sobie sprawę z ich istnienia. Niestety, tak nie jest.

Poradnik nie akcentuje negatywnego wpływu samych gier na młode osoby. On skupia się na negatywnym wpływie nadużywania interaktywnego medium. To zasadnicza różnica, która ustawia dyskusję na właściwych torach. Ponadto publikacja wskazuje na realne zagrożenia dodatkowe, jak powszechne niestety doświadczanie przemocy słownej w grach online czy szansa na kontakt z potencjalnie groźnym nieznajomym.

Część konkluzji płynących z przeczytanego poradnika jest bardzo słuszna: rozmawiaj ze swoim dzieckiem, staraj się zrozumieć jego świat, otwórz się na wiedzę. Zamiast krytykować gry wideo w czambuł, autorka poradnika sugeruje, aby poznać tytuły w jakie zagrywa się podopieczny na własnej skórze. Zobaczyć na czym polegają i zrozumieć ich zasady. Dopiero później - również w oparciu o wiedzę z poradnika - wyciągać wnioski i dokonywać oceny.

Poradnik dla rodziców „Nastolatkowie i gry cyfrowe”.