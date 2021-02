Spójrz na powierzchnię Marsa oczami łazika Perseverance. Fenomenalna panorama w jakości 4K

237 interakcji

Lądowanie na Marsie amerykańskiego łazika Perseverance to jedno z najciekawszych medialnie wydarzeń naukowych tego roku. Kilka dni temu po raz pierwszy w historii mieliśmy okazję obejrzeć lądowanie na innej planecie nie tylko na zdjęciach, ale także na wysokiej jakości filmie.

Jeżeli jednak ktoś się obawiał, że to tylko jednorazowy wyczyn, to jest w ogromnym błędzie. Specjaliści z Laboratorium Napędu Odrzutowego analizując pierwsze wysokiej jakości zdjęcia z miejsca lądowania, złożyli pełną panoramę przedstawiającą bezpośrednie otoczenie najnowszego robota na Marsie.

Panorama w jakości 4K składa się ze zdjęć wykonanych 20 lutego za pomocą kamer nawigacyjnych Navcam zainstalowanych na szczycie masztu łazika, na wysokości ok. 2 metrów nad powierzchnią. Można zatem uznać, że kiedy już będziecie stali na powierzchni Marsa podczas swojej pierwszej wizyty w kolonii marsjańskiej, możecie się spodziewać dokładnie takiego samego widoku.

Perseverance będzie miał czym robić zdjęcia

Na pokładzie łazika znajduje się 19 różnych kamer. W zależności od zastosowania różnią się one od siebie rozdzielczością, możliwością rejestrowania zdjęć kolorowych oraz możliwością zoomu. Część kamer pracuje w niskiej rozdzielczości, ze względu na to, że rejestruje np. obrazy umożliwiające bezpieczną nawigację łazikiem, ale niezawierające danych naukowych. Zważając na to, że aktualnie sondy krążące po orbicie wokół Marsa, muszą przekazywać dane między Ziemią a łazikiem Curiosity, łazikiem Perseverance oraz sondą InSight, to naukowcy muszą oszczędnie dysponować łączem i „ciężar” zdjęć musi być możliwie minimalizowany.

