Lampa meblowa z czujnikiem ruchu, która może być przenośną lampką nocną. Baseus Sunshine Wardrobe Light

Baseus Sunshine Wardrobe Light to bezprzewodowa lampa z czujnikiem ruchu, którą zawiesisz w garderobie lub wykorzystasz jako mobilną lampkę nocną.

Linia Baseus Sunshine znajdzie zastosowanie w każdym domu. W przeciwieństwie jednak do niewielkiej Baseus Sunshine Aisle Light, model Sunshine Wardrobe Light potrafi oświetlić także większą powierzchnię, dzięki 29 centymetrom długości.

Dzięki temu, że ma sporą powierzchnię świecenia, a do jej instalacji nie potrzeba żadnych narzędzi, idealnie sprawdzi się jako podświetlenie w garderobie, zarówno takiej typu walk-in, jak i w tradycyjnej szafie.

Lampka Baseus Sunshine Wardrobe Light mocujemy do powierzchni przy użyciu przyklejanego magnesu, trzymającego lampę w miejscu. Ma ona akumulator o pojemności 800 mAh i wystarczy nawet na 150 dni pracy bez ładowania.

Baseus Sunshine Wardrobe Light nie potrzebuje ręcznego uruchamiania.

Lampę wyposażono w czujnik ruchu, więc rozbłyśnie światłem dopiero wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba. Urządzenie może świecić światłem o dwóch odcieniach - neutralnym, ciepłym światłem 4000K oraz białym światłem o temperaturze 6500K.

Baseus Sunshine Wardrobe Light wyposażona jest również w czujnik zmierzchu, by nie świecić w ciągu dnia, gdy nie ma takiej potrzeby, ale dopiero wtedy, gdy jest faktycznie ciemno.

Lampa Baseus Sunshine Wardrobe Light ma wiele zastosowań.

O ile jej nazwa wskazuje, iż jest to produkt dedykowany do garderoby, tak nic nie stoi na przeszkodzie, by wykorzystać ją jako lampkę biurkową na nawet przenośną lampkę nocną. Dzięki łatwości instalacji, do której nie potrzeba wiercenia, lampę można zamontować niemal na dowolnej powierzchni. Przyda się ona zwłaszcza późną nocą, jeśli będziemy chcieli wymknąć się do kuchni czy toalety nie budząc przy tym innych domowników zapalonym światłem w korytarzu.

Baseus Sunshine Wardrobe Light kupisz w Sklepie Spider’s Web w cenie wynoszącej zaledwie 59 zł. Przy tak niskiej cenie warto zakupić kilka sztuk i rozmieścić w strategicznych punktach domu czy mieszkania, aby zawsze mieć dostęp do przenośnego źródła światła na wyciągnięcie ręki.