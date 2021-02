60 interakcji

Baseus Sunshine Aisle Light to lampka nocna z czujnikiem ruchu, która przyda się w każdym domu, ale szczególnie docenią ją rodzice małych dzieci.

Oświetlenie automatycznie reagujące na ruch to świetne rozwiązanie, ale montaż takiej instalacji najczęściej wymaga wiercenia i przerabiania elektryki w ścianach. Z tego powodu większość osób porzuca taki pomysł.

Baseus Sunshine Aisle Light pokazuje, że da się to zrobić łatwiej i bezinwazyjnie. Jest to lampka nocna, która ma wbudowany czujnik ruchu, dzięki czemu może nam np. oświetlić w nocy drogę do łazienki, kiedy tylko wyjdziemy z sypialni. Baseus Sunshine Aisle Light sama włączy delikatne podświetlenie, po czym automatycznie je wyłączy, kiedy przez jakiś czas nie odnotuje żadnego ruchu.

Sprzęt został dobrze przemyślany, ponieważ nie uruchomi się za dnia. Czujnik ruchu jest powiązany z czujnikiem zmierzchu, dzięki czemu Baseus Sunshine Aisle Light nie będzie zapalać się w dzień, a jedynie po zmroku.

Baseus Sunshine Aisle Light zamontujesz bez wiercenia

Urządzenie ma wbudowany akumulator, który wystarcza na ok. 150 dnia działania przy typowym zastosowaniu. Daje to więc ok. pięć miesięcy pracy na jednym ładowaniu. Po tym czasie wystarczy podłączyć lampkę do ładowarki za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB.

Jeżeli obawiacie się kabli wiszących na ścianach, uspokajam. Baseus Sunshine Aisle Light składa się z dwóch elementów, czyli z bazy i właściwej lampki. Jako że całość waży tylko 82 gramy, wystarczy bezinwazyjny montaż poprzez dołączoną taśmę samoprzylepną M3, dzięki której nie musimy robić otworów w ścianach. Taką taśmą przyklejmy bazę, a lampkę przyczepiamy do niej magnetycznie.

Taki sposób montażu sprawia, że w razie potrzeby możemy wypiąć lampkę z bazy i użyć jej niczym delikatnej latarki.

Taka lampka sprawdzi się w każdym domu, ale szczególnie docenią ją rodzice.

Baseus Sunshine Aisle Light emituje delikatne światło, wiec sprawdzi się kiedy rodzice muszą w nocy wstać do dziecka. Lampka pomoże też oświetlić chociażby przewijak bez rozbudzania dziecka.

Scenariuszy zastosowania jest znacznie więcej, zwłaszcza, że lampka jest mobilna, niewielka i naprawdę lekka. Producent oferuje do wyboru dwa warianty różniące się temperaturą barwną światła. W pierwszym wariancie lampka świeci światłem o temperaturze barwnej 4000K, które polecam. Jest to neutralna barwa, która jest cieplejsza niż barwa światła słonecznego, ale nie jest nieprzyjemnie żółta. Jeśli jednak wolisz całkowicie białe światło, jest też dostępny wariant świecący w temperaturze barwnej 6500K.



Baseus Sunshine Aisle Light kupisz w sklepie Spider’s Web w cenie wynoszącej zaledwie 49 zł za sztukę. Tak niska cena sprawia, że można pokusić się o zakup kilku lampek i np. oświetlać nimi korytarz lub np. schody w domu jednorodzinnym. Takie oświetlenie może być alternatywą dla typowych żyrandoli czy karniszy.