Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował raport dotyczący przenoszenia numerów pomiędzy operatorami telefonii komórkowej w ostatnim kwartale 2020 r. Plus i Orange mają powody do zadowolenia.

Jak co kwartał UKE udostępnił raport przedstawiający statystyki przenoszenia numerów w sieciach ruchomych. Dzięki temu wiemy, od których operatorów uciekano najczęściej, a także do których sieci numery najchętniej przenoszono zarówno w ostatnich trzech miesiącach, jak i na przestrzeni całego ubiegłego roku.

UKE raportuje, że w 4. kwartale 2020 r. przeniesiono w Polsce dokładnie 377133 numery.

Najmniej aktywnym miesiącem był dla Polaków pod tym względem listopad. W tym okresie operatora zmieniły jedynie 120 823 numery, w porównaniu do 129 208 w październiku i 127 102 w grudniu. Jeśli jednak spojrzeć na poszczególne dni osobno, to konsumenci najbardziej aktywni byli mimo wszystko w niedzielę 1 listopada. Tylko tego jednego dnia aż 14 730 numerów przeszło do innej sieci.

Tak jak na Wszystkich Świętych migracji dokonano w Polsce najwięcej, bo akurat w dniu tego święta wypadł pierwszy dzień listopada, tak najmniej aktywni byliśmy jako społeczeństwo, jeśli chodzi o przenoszenie numerów, niemal na sam koniec roku, czyli 27 grudnia. W niedzielę zaraz po świętach Bożego Narodzenia operatora zmieniło jedynie 679 numerów.

Orange i Plus na plus, T-Mobile na minus, a Play ma problem

Jeśli chodzi o dane dotyczące konkretnych operatorów, to w tym kwartale zwycięzcą jest Orange. Pomarańczowy telekom pozyskał aż 98 487 numerów, podczas gdy od niego klienci zabrali „jedynie” 84 358 kart SIM. Oznacza to, że w ujęciu kwartalnym bilans tej sieci był dodatni i wyniósł 14 129 kart SIM, co jest najlepszym wynikiem w tym kwartale.

Drugą siecią pod względem liczby pozyskanych numerów w ogóle jest Plus. Telekom w badanym okresie zdobył 80 735 SIM-ów, aczkolwiek oddał pozostałym operatorom 73 507 numerów, a tym samym zdobył ich netto 7228 sztuk. Najgorzej w zestawieniu wypadł natomiast Play, który co prawda zyskał 74 014 kart SIM, ale straciły aż 129 622 numery, co przekłada się na ujemny bilans: 55 608 SIM-ów.

Więcej powodów do zadowolenia może mieć T-Mobile. Ten telekom co prawda pozyskał najmniej numerów spośród operatorów infrastrukturalnych (zdobył ich jedynie 64 640), ale jednocześnie najmniej z wielkiej czwórki ich stracił (w raporcie UKE mowa jest o 69 805 oddanych przez tę sieć SIM-ach). Mimo to firma skończyła 4. kwartał 2020 r. pod kreską z ujemnym bilansem 5165 numerów.

A co z sieciami MVNO?

W zestawieniu Urzędu Komunikacji Elektronicznej uwzględniani są nie tylko operatorzy infrastrukturalni, ale również sieci wirtualne wykorzystujące ich stacje bazowe. Dzięki temu wiemy, że tak jak w pojedynkę Orange zdobył pierwsze miejsce w tabeli, tak najbardziej zadowolona z siebie może być… Grupa Cyfrowy Polsat.

Co prawda sam Plus w tym okresie nie wysforował się na pierwsze miejsce, jak to już często bywało, ale nadrabia to należący do tej samej grupy kapitałowej Premium Mobile. W przypadku tej sieci MVNO udało się pozyskać 18874 numerów przy starcie wynoszącej 5594 numery, co oznacza, że mamy tutaj wynik na poziomie 13280 numerów netto.

Oprócz tego 4. kwartał minionego roku dobrze wypadła w przypadku sieci UPC (4465 numerów netto), Otvarta (3884 numery netto) i Vectra (3524 numery netto). Sporo numerów zyskała też rozbita na dwie pozycje w zestawieniu Netia (3243 numery netto). Powodów do zadowolenia nie mają z kolei Lycamobile (-705 numerów netto) i Virgin Mobile (-329 numery netto).

Nie ma też wątpliwości, że do Plusa i tym samym Grupy Cyfrowy Polsat należy cały 2020 r.

Na przestrzeni całego roku przeniesione zostały 1 412 604 numery, na czym Plus w ujęciu rocznym zyskał aż 72 914 SIM-ów netto. Orange, który pozyskał ich nieco więcej, więcej też stracił, kończąc rok z bilansem dodatnim w postaci 46 525 numerów. W przypadku pozostałej dwójki konsumenci nie byli już tak łaskawi, a u T-Mobile’a straty skumulowały się do 38 809 numerów netto na minusie.

Najgorzej w ujęciu rocznym wypada jednak Play, który przez ostatnie cztery kwartały trafiał na ostatnią lokatę. Do tej sieci przeniesiono co prawda aż 255 320 numerów, ale na każdy jeden pozyskany numer przypadały średnio dwa stracone, których fioletowa sieć oddała ponad pół miliona, kończąc rok ze stratą netto 248 936 kart SIM.