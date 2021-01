Zapomnij o zapominaniu i gubieniu kluczy. Lokalizator Baseus za 49 zł rozwiązuje te problemy

2 interakcji

Działa pół roku na jednej baterii. Za jego pomocą znajdziesz zgubione klucze lub smartfona wsuniętego za sofę. Inteligentny lokalizator Bluetooth firmy Baseus przyda się w życiu każdego zabieganego człowieka.

Ile razy zdarzyło ci się, że musiałeś w pośpiechu wychodzić, ale jak na złość nie mogłeś znaleźć kluczy, portfela czy smartfonu? W takiej sytuacji zapewne marzyłeś o rozwiązaniu, dzięki któremu znałbyś położenie zagubionego przedmiotu. Ono istnieje. Jest nim inteligentny lokalizator Bluetooth.

Inteligentny lokalizator Bluetooth Baseus sprawi, że nie zgubisz kluczy lub smartfonu.

Urządzenie działa poprzez bezprzewodowe połączenie Bluetooth, za pomocą którego parujemy je z telefonem. Od tego momentu lokalizator jest stale połączony ze smartfonem, tworząc nierozerwalny duet. Gdy dojdzie do zerwania połączenia, np. na skutek wyjścia poza zasięg bluetooth, zostaniemy o tym poinformowani dźwiękiem lokalizatora oraz powiadomieniem na smartfonie. To sygnał, abyśmy skupili się na tym, czy aby na pewno wzięliśmy ze sobą wszystko, co potrzebne.

Dzięki dedykowanej aplikacji możemy podejrzeć ostatnie znane położenie lokalizatora na smartfonie. Natomiast za sprawą dołączonej do zestawu smyczy Baseusa możemy przypiąć w zasadzie do wszystkiego. Od breloka z kluczami, przez większy portfel, kończąc na plecaku albo torebce. Dzięki funkcji wywoływanego alarmu dźwiękowego lokalizatora odnajdziemy go np. za szafą lub w kieszeni innej kurtki.

Dodatkową funkcją lokalizatora jest wezwanie smartfonu. Jeśli nie wiemy, gdzie znajduje się nasz telefon komórkowy, ale mamy dostęp do Baseusa, wystarczy dwukrotnie wcisnąć przycisk na jego obudowie. Wtedy smartfon zacznie wydawać sygnały dźwiękowe pomocne przy próbie jego znalezienia.

Inteligentny lokalizator działa nawet 6 miesięcy na jednej baterii.

Zwykła bateria guzikowa 3V wystarczy, aby zasilić inteligentny lokalizator Bluetooth Baseus na pół roku. Przez cały ten czas urządzenie będzie się łączyć z naszym smartfonem, informując w ten sposób o swoim aktualnym położeniu. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby korzystać z kilku lokalizatorów, jeśli chcemy zabezpieczyć więcej niż jeden przedmiot.



