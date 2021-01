Zdjęcie dnia: Dziewczyna z perłą w rozdzielczości 10 gigapikseli. Musisz to zobaczyć

21 interakcji

XVII-wieczny obraz Dziewczyna z perłą jeszcze nigdy nie był dostępny w takiej jakości jak teraz. 9100 połączonych zdjęć z mikroskopu 3D przełożyło się na rozdzielczość 10 gigapikseli.

Firma Hirox zajmująca się produkcją mikroskopów zdecydowała się na niesamowity pokaz możliwości swoich urządzeń. Producentowi udało się sfotografować swoim sprzętem obraz Mona Lisy północy, czyli Dziewczyny z perłą autorstwa holenderskiego malarza Johannesa Vermeera. Dzieło na co dzień można oglądać w holenderskiej galerii Mauritshuis, ale w 2018 r., kiedy powstawały ujęcia do tego niezwykłego produktu, część muzeum została zamknięta, by zespół Hiroksa mógł swobodnie pracować.

Przybliżasz, przybliżasz, a końca nie ma.

Zdjęcie wykonane przez Hirox można podziwiać bezpośrednio na stronie internetowej producenta. Całość działa w przeglądarce, do tego niezwykle płynnie. Poziom powiększenia obrazu jest wręcz piorunujący.

Hirox pokazał nie tylko zdjęcie w ogromnej rozdzielczości, ale też strukturę farby.

Widzieliśmy już niejeden cyfrowy skan znanego obrazu wykonany z ogromną rozdzielczością, ale Hirox wspiął się na kolejny poziom. Nie mamy tu bowiem do czynienia tylko z płaskimi ujęciami, ale z pełną mapą 3D obrazu, dzięki czemu możemy dosłownie podejrzeć technikę artysty. Widać grubość farby każdego pociągnięcia pędzla.

Mapa 3D została udostępniona tylko dla kilku fragmentów obrazu, ale każdy z nich robi ogromne wrażenie. Nawigowanie po ogromnym powiększeniu przypomina oglądanie górskich widoków 3D w Google Maps. Strona Hirox umożliwia też nałożenie na obraz mapy głębi pokazującej strukturę.

To wszystko jest możliwe dzięki użyciu nietypowego mikroskopu.

Cały ten projekt został uwieczniony przy użyciu mikroskopu Hirox 3D Digital Microscope RH-2000 rejestrującego obraz 2D oraz 3D. Sensor CMOS rejestruje obraz w rozdzielczości zaledwie 1900 x 1200 pikseli, ale robi to w 50 kl/s. Sprzęt umożliwia robienie map 3D na bazie wielu klatek z przesuniętym punktem ostrości, co dodatkowo można połączyć z ruchem całego obiektywu w osi Z (prostopadle do płaszczyzny obrazu). Mechaniczna dokładność ruchu obiektywu wynosi 50 nanometrów, czyli 0,00005 milimetra.

Na największych powiększeniach 3D rozdzielczość obrazu jest nieprawdopodobna, bowiem jeden piksel obrazu przekłada się na 1,1 mikrometra. Oznacza to, że obszar o rozmiarze 1 x 1 mm ma na zdjęciu rozdzielczość ok. 909 x 909 pikseli.

Cały proces fotografowania można obejrzeć na filmie.

Do stworzenia takiego efektu potrzebnych było aż 9100 fotografii. Całość jest prawdziwą gratką nie tylko dla pasjonatów i historyków sztuki, ale też dla fotografów. Osiągnięcie takiego poziomu zdjęć makro jeszcze bardzo długo nie będzie możliwe w domowych warunkach.