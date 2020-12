Ustanowiliśmy nowy rekord na zapotrzebowanie energii elektrycznej w Polsce

Stało się to dziś, czyli 10 grudnia (data dla potomnych) o godzinie 13:15. Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały, że w tym czasie zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce wyniosło 26817 MW.

Poprzedni rekord ustanowiliśmy dwa lata temu i był on mniejszy o 313 MW. Wyższe zapotrzebowanie na energię elektryczną w zimie nie jest niczym niezwykłym. Eksperci dodają jednak, że całkiem sporą cegiełkę do dzisiejszego rekordu dołożyła sytuacja związana z - tak, zgadliście - pandemią koronawirusa.

Ekspert w dziedzinie energetyki, Bartłomiej Derski z portalu Wysokienapiecie.pl bardzo rozsądnie zauważył, że na standardowe zapotrzebowanie na prąd w tzw. szczycie porannym, które w zimie na ogół jest dość wysokie, nałożyło się jeszcze zapotrzebowanie na energię związane z nauką zdalną. Ma to sporo sensu, jeśli weźmiemy pod uwagę, że kilka milionów polskich uczniów, zamiast edukować się w sposób tradycyjny, czyli siedząc w szkole, aktualnie korzysta w tym celu z komputerów.

— Komputery, zwłaszcza przetwarzające obraz on-line, to całkiem energochłonne urządzenia. (..). Przy bardzo ostrożnych założeniach, że jednocześnie przed komputerami siedzi 3 mln uczniów, a średni pobór komputerów wynosi 100 W, oznacza to 300 MW (0,3 GW) zapotrzebowania na moc. Zatem bez zdalnego nauczania w szkołach dzisiejszy rekord by nie padł - mówi Derski.