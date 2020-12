10 interakcji

31 grudnia bieżącego roku wygasa wsparcie serwisowe dla Adobe Flash Player. Microsoft już zapowiedział usuwanie jego obsługi z Windowsa, podobnie twórcy windowsowych przeglądarek. To pewien kłopot…

Przy okazji najbliższej wizyty u mojej rodziny będę miał misję. Będę musiał jednej osobie na jej służbowym komputerze zainstalować jakąś nietypową przeglądarkę w wersji portable i zablokować jej aktualizacje. Będzie ona służyć tylko i wyłącznie do jednego celu (do innych będzie zbyt niebezpieczna): do obsługi służbowej aplikacji, z której korzysta. Aplikacji, która została napisana we Flashu i która niebawem przestanie działać na systemowej przeglądarce.

Flash to technologia kupiona przez Adobe od Macromedii. Swego czasu znacząco pchnęła rozwój Sieci do przodu, umożliwiając osadzanie w witrynach internetowych rozbudowanych treści multimedialnych bądź interaktywnych. Języki webowe jednak w końcu dogoniły Flasha, a sama platforma Adobe bardzo źle radzi sobie na urządzeniach ultramobilnych. Na dodatek jest jednym z ulubionych celów cyberprzestępców. Flash musiał odejść… i odchodzi. Za kilka dni.

Od stycznia Flash w Windows 10 zniknie z systemu operacyjnego i przeglądarek internetowych.

Jedna z najbliższych aktualizacji Windowsa 10 usunie obsługę Flash Playera na poziomie systemowym. Nie będzie on już dostępny w przeglądarkach Edge oraz Internet Explorer. Jednak już 12 stycznia, nawet jeśli nie zainstalujemy rzeczonej aktualizacji, sam moduł Flash Player wyświetli komunikat, że rozwiązanie to nie jest serwisowane i jest potencjalnie niebezpieczne – uniemożliwiając uruchomienie flashowej treści.

Nie będzie to dotyczyło przeglądarek internetowych, które zawierają własny moduł Flash Player. Sęk w tym, że i ich autorzy usuwają go ze swoich produktów. W Chrome obsługa Flasha ma zniknąć w przyszłym roku, a już teraz jest domyślnie wyłączona. Z Firefoxa moduł Flash Player nie będzie dostępny od wersji 85.

Flash zdecydowanie powinien odejść. To rozwiązanie, które jest już przestarzałe i w istocie niebezpieczne dla jego użytkowników. Ciekaw jednak jestem, ile małych i większych firm nadal oferuje swoje wewnętrzne aplikacje pracownikom w formie flashowych apletów, tak jak z przykładu opisanego w pierwszym akapicie tego tekstu. Ich pracownicy IT marnie zaczną przyszły rok.