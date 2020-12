CD Projekt Red opublikował właśnie pierwszą aktualizację jego sztandarowej gry. Hotfix numer 1.04 usuwa liczne niedoróbki związane z questami i wyświetlaniem obrazu. To pierwsza z wielu spodziewanych aktualizacji.

Cyberpunk 2077 ma wiele wspólnego z Wiedźminem 3. Obie gry tuż po swojej premierze zostały wydane z bardzo dużą liczbą błędów i niedoróbek. Dopiero po jakimś czasie CD Projekt Red za pomocą licznych łatek doprowadził produkcję do perfekcyjnego stanu, który tak dobrze zapamiętaliśmy.

Cyberpunk 2077 jest jednak dużo ambitniejszy. Gra wyraźnie była projektowana pod PC z wyższej półki – a nie pod będące już od niespełna dekady na rynku konsole do gier, które nawet w dniu swojej premiery nie imponowały technologią.

Nie jestem pewien czy Cyberpunka 2077 na Xbox One i PlayStation 4 można odratować kolejnymi aktualizacjami. Obawiam się, że gra nie osiągnie lepszej formy niż GTA V tudzież Far Cry 3 na Xboksie 360 czy PlayStation 3. Te sprzęty są na nią za słabe. I poważnie rozważam odczekanie z odpalaniem Cyberpunka 2077 aż do czasu pojawienia się wersji dedykowanej Xbox Series X.

Spekulacje na bok – jest pierwsza aktualizacja gry Cyberpunk 2077. Co zmienia wersja 1.04?

Aktualizacja do wersji 1.04 jest już dostępna na GOG.com, Steam, Epic Games Store i PlayStation. Platforma Xbox ma ją otrzymać niebawem. Naprawiono 15 poważnych usterek z questami podczas gry oraz wprowadzono do pozostałych liczne inne drobne poprawki. Naprawiono też wygląd podglądu broni w trybie craftingu. Usunięto też niektóre efekty graficzne będące problemem dla osób cierpiących na epilepsję oraz naprawiono działanie funkcji wyłączania odtwarzania muzyki objętej prawem autorskim (funkcja przydatna dla streamerów).

To co jednak cieszy szczególnie to przynajmniej częściowe poprawienie mechanizmu strumieniowania danych z pamięci, który na najsłabszych sprzętach nie nadążał z potrzebami gry, co w efekcie powodowało doczytywanie się świata gry i znajdujących w nim obiektów z zauważalnym opóźnieniem. Poprawiono też stabilność gry.

Przyjmujemy z otwartymi ramionami i czekamy na więcej. Mam nadzieję, że CD Projekt Red udowodni, że się mylę i sprawi, że Cyberpunk 2077 będzie świetnie działał na konsolach minionej generacji. Na razie cieszy fakt, że studio jest świadome problemów – wszak pierwsza aktualizacja pojawiła w bardzo niedługim czasie od premiery.

