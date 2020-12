CBD jest bezpieczne dla kierowców. Naukowcy odradzają jednak wsiadanie za kierownicę po THC

Naukowcy z Lambert Initiative sprawdzili CBD i THC pod kątem ich wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów. W dobie rosnącej popularności medycznej marihuany są to dość ważne informacje.

Badanie było prowadzone zgodnie z wytycznymi Lambert Initiative for Cannabinoid Therapeutics i zostało przeprowadzone na Uniwersytecie w Maastricht w Holandii. Jego wyniki ukazały się w Journal of the American Medical Association. Metodologia wyglądała następująco: 26 zdrowym uczestnikom podano cztery różne rodzaje marihuany w losowej kolejności. Każdy uczestnik następnie udał się na 100-kilometrową przejażdżkę samochodem po drodze publicznej i w towarzystwie instruktora jazdy oraz jednego z członków zespołu naukowego.

CBD a prowadzenie auta

CBD to skrót od kannabidiolu, czyli jednego z kannabinoidów, które można znaleźć w roślinach konopi. W przeciwieństwie do tetrahydrokannabinoli (Δ9-THC i Δ8-THC) nie ma on właściwości psychoaktywnych, a więc stosowany może być bez jakichkolwiek obaw przez osoby, które niekoniecznie chciałyby znaleźć się pod wpływem narkotycznego działania marihuany.

CBD jest również całkowicie legalną substancją w Polsce. Uzyskiwany jest najczęściej z konopi przemysłowych (zwanych też siewnymi), których hodowli nie zabrania ani nasze, ani unijne prawo. Kannabidiol uzyskuje się w procesie ekstrakcji CO2 – metoda ta jest bardzo popularna i pozwala na wydobycie z rośliny pożądanych substancji.

Niektórzy eksperci mieli jednak pewne obawy, że CBD pomimo braku zauważalnych właściwości psychoaktywnych może wpływać na prowadzenie pojazdów - obniżać refleks i zaburzać niektóre czynności motoryczne. Opisywane tutaj badania rozwiewa te wątpliwości:

— Odkrycia te po raz pierwszy wskazują, że CBD podane bez THC nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów. To wspaniała wiadomość dla osób stosujących lub rozważających leczenie produktami na bazie CBD - mówi dr Thomas Arkell, główny autor badań.

CBD i THC a prowadzenie auta

Wyniki badania wpływu samego CBD nie są zbyt odkrywcze - tj. dobrze, że ktoś potwierdził brak wpływu CBD na zdolność prowadzenia pojazdów, jednak o wiele ważniejszą kwestią jest połączenie kannabidiolu z THC. Pamiętajmy bowiem, że legalnie sprzedawane produkty pochodzenia konopnego mogą zawierać do 0,2 proc. THC. Medyczna marihuana w postaci suszu sprzedawana w Polsce to aż 18 proc. stężenie THC. Co więc wykazały badania?

Po zaaplikowaniu odmian konopii zawierających THC, u wszystkich 26 badanych zaobserwowano łagodne zaburzenia związane z prowadzeniem pojazdów, które utrzymywały się do 4 godzin po spożyciu. Pamiętajmy, że mówimy tu o spożyciu umiarkowanej ilości a nie konkurs pt. kto wypali najwięcej zanim uśnie.

— Wraz ze zmieniającymi się na całym świecie przepisami dotyczącymi konopi indyjskich, jurysdykcje zmagają się z problemem kierowania pojazdami przez konopie. Wyniki te dostarczają bardzo potrzebnych informacji na temat wielkości i czasu trwania upośledzenia spowodowanego różnymi rodzajami konopi i mogą pomóc w kierowaniu polityką bezpieczeństwa ruchu drogowego na całym świecie - mówi Arkell.

Jak to wygląda aktualnie w Polsce?

Polskie prawo nie przewiduje żadnego odgórnie ustalonego limitu, jeśli chodzi o stężenie THC we krwi. Oznacza to, że jeśli podczas kontroli drogowej policja za pomocą narkotestu wykryje u kierowcy obecność tetrohydrakanabinolu od razu zostanie on skierowany na badania krwi, a jego prawo jazdy zostanie zawieszone.

Jeśli biegły sądowy stwierdzi, że taki kierowca był po tzw. spożyciu (THC wykryto w jego organizmie) ale nie był pod wpływem, problemu nie ma (oprócz okresu oczekiwania na opinię biegłego, w którym nie można prowadzić samochodu). Jeśli jednak okaże się, że stężenie THC we krwi kierowcy było wyższe (powyżej 2,0 – 2,5 ng/ml) może mieć on już większy problem i stracić prawo jazdy na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Nie jest to najlepsze rozwiązanie biorąc pod uwagę, że THC nie działa na kierowcę w taki sam sposób jak np. alkohol i nie ma czegoś takiego jak jedno ustandaryzowane dopuszczalne stężenie THC we krwi. Ktoś kto używa medycznej marihuany od dawna ma zapewne o wiele większą tolerancję i może nie czuć żadnych efektów jej psychodelicznego działania przy większym stężeniu niż 2,5 ng/ml. Na zmianę przepisów na razie jednak nie ma co liczyć.