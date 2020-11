Smartfony vivo od dziś w polskich sklepach. Te modele można już kupić

To już dziś - od teraz można oficjalnie zamawiać smartfony i akcesoria marki vivo w polskich sklepach. Jakie sprzęty mamy do wyboru?

Z polskiego debiutu vivo powinni być zadowoleni wszyscy, którzy planowali w najbliższym czasie zakup smartfona z Androidem. W ofercie jednego z największych producentów telefonów komórkowych na świecie znajdziemy bowiem zarówno modele kuszące ceną, jak i takie, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę?

vivo Y20s

Na początku będzie to najtańszy model w ofercie vivo - przyjdzie nam zapłacić za niego zaledwie 799 zł.

W zamian za taką kwotę otrzymamy smartfona ze Snapdragonem 460 (8 rdzeni), czytnikiem linii papilarnych z boku urządzenia, potężnym ekranem IPS o przekątnej 6,51" (1600x720 pikseli), 4 GB RAM, 128 GB wbudowanej pamięci i obsługę kart pamięci o pojemności do 256 GB, a także m.in. komplet systemów łączności - NFC, WiFi, Bluetooth 5.0 i LTE.

Do dyspozycji użytkowników oddany zostanie też potrójny układ aparatów (główny 13 MP) z tyłu i przednia kamera o rozdzielczości 8 MP. Za pracę bez podłączania do ładowarki będzie za to odpowiadać akumulator o pojemności aż 5000 mAh - według producenta pozwoli on na aż 11 godzin nieprzerwanej zabawy z grami mobilnymi albo 16 godzin strumieniowania treści. A kiedy już będziemy musieli sięgnąć po ładowarkę, w 70 minut uzupełnimy 70 proc. energii.

Smartfon vivo Y20s dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych - Obsidian Black oraz Nebula Blue.

vivo Y70

Propozycja dla tych, którzy chcą wydać na smartfona około 1100 zł i wymagają m.in. ekranu AMOLED.

Y70 oferuje wprawdzie odrobinę mniejszy wyświetlacz niż Y20s (6,44"), ale za to charakteryzuje go wyraźnie wyższa rozdzielczość - 2400 x 1800 pikseli (409 PPI). Jest to też panel AMOLED, więc możemy liczyć na świetne kolory i kontrast.

Gdyby tego było mało, Y70 również oferuje potrójny system aparatów, przy czym tym razem główny ma rozdzielczość aż 48 MP, natomiast kamerka do selfie - 16 MP.

Lepszy jest także procesor (Snapdragon 665), a RAM jest dwukrotnie więcej (8 GB). Nie zabrakło przy okazji WiFi, NFC, Bluetooth 5.0, szybkiego ładowania i obsługi dwóch kart SIM.

Do wyboru są dwie wersje kolorystyczne - Gravity Black i Oxygen Blue. I uwaga, kupując vivo Y70, w ramach promocji otrzymamy za darmo sportowe słuchawki vivo Wireless Sport i etui gratis. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

vivo X51 5G

Prawdziwe wejście smoka - tak napisał o nim Łukasz Kotkowski, do którego vivo X51 5G trafił na testy. Bezdyskusyjnie jest to najciekawszy obecnie smartfon w ofercie vivo - zarówno jeśli chodzi o podzespoły, wykonanie i możliwości fotograficzne.

Do dyspozycji użytkownika oddawany jest tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 765, 8 GB RAM, 256 GB wbudowanej pamięci, akumulator 4315 mAh, wyświetlacz 6,56" o rozdzielczości 2378 x 1080 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz, system Dual SIM, łączność 5G, a także potrójny układ kamer z tyłu z dedykowanymi profesjonalnymi trybami fotograficznymi i dodatkową stabilizacją wzorowaną na gimbalach. Efekty można oglądać w materiale Łukasza - zdecydowanie robią wrażenie.

Jest to jednocześnie najdroższy smartfon w obecnej ofercie vivo, bo wyceniono go na 2999 zł. Biorąc jednak pod uwagę możliwości, parametry i chociażby pojemność wbudowanej pamięci - to i tak bardzo kusząca oferta.

Tym bardziej, że w tej cenie otrzymamy przy zakupie nie tylko smartfon vivo X51 5G, ale także słuchawki TWS Neo. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

vivo Y11s (premiera w połowie listopada)

Y20s tylko przez chwilę będzie najtańszym smartfonem w gamie vivo. W połowie tego miesiąca do sprzedaży trafi kolejny model tego producenta - vivo Y11s. Jego sugerowana cena to zaledwie 599 zł.

Co dostaniemy w zamian? M.in. bardzo duży wyświetlacz o przekątnej 6,51" HD+, czytnik linii papilarnych na boku obudowy, Snapdragona 460, podwójny system kamer (13 MP) i spory akumulator o pojemności 5000 mAh. Od droższego Y20s odróżnia go przede wszystkim mniejsza ilość RAM (3 GB) i wbudowanej pamięci (32 GB).

Smartfon będzie dostępny w sprzedaży w nadchodzących dniach.

A i to jeszcze nie wszystko.

vivo Wireless Sport Earphones

Razem ze smartfonami do sprzedaży trafiają także dwa zestawy słuchawek vivo. Model TWS Earphone Neo, z aktywną redukcją hałasu, kosztuje 499 zł, natomiast wariant sportowy, czyli vivo Wireless Sport - 299 zł.

Smartfony i akcesoria vivo można zamawiać online w Media Expert, MediaMarkt, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sieci Play. Część produktów będzie również dostępna w salonach stacjonarnych.

* Materiał powstał przy współpracy z marką vivo