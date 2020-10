Smartfony vivo w Polsce. Oto vivo X51 5G, Y70, Y21s i Y11s

7 interakcji

Jeden z największych producentów smartfonów na świecie wreszcie zawitał do Europy z czterema telefonami. Wśród nich znalazły się sztandarowy vivo X51 5G oraz trzy średniopółkowce z serii Y.

vivo jest jednym z największych producentów telefonów komórkowych na świecie, ale ta istniejąca od ćwierć wieku firma do tej pory odnosiła sukcesy głównie na swym rodzimym, chińskim rynku. Teraz ze swoimi produktami debiutuje w Europie, w tym w kraju nad Wisłą, i to od razu z czterema urządzeniami, które cechują duże akumulatory, aparaty o dobrych parametrach, czysty Android i wykorzystanie układów Qualcomm Snapdragon.

W ofercie vivo na rynek europejski znalazł się topowy vivo X51 5G, czyli smartfon z zaawansowanym mechanizmem stabilizacji obrazu w głównej kamerze, który producent nazywa wbudowanym gimbalem. Do tego dochodzi trójka przedstawicieli średniej półki, czyli vivo Y70, vivo Y20s i vivo Y11s z segmentu cenowego do 300 euro. To właśnie tego typu urządzenia interesują większość konsumentów na naszym kontynencie.

vivo X51 5G — przede wszystkim zdjęcia

Creme de la creme oferty producenta to smartfon, który stawia na fotografię mobilną. Główny aparat oferuje tryb nocny, zoom i opcję robienia portretów, a w stabilizacji obrazu pomaga system kamery z gimbalem, czyli obrotowo-uchylnym stabilizatorem obrazu, który porusza się przeciwnie do drgań, by je kompensować. Pomaga to przede wszystkim przy robieniu zdjęć po zmroku oraz przy rejestrowaniu zdjęć i filmów w ruchu.

Aby zapewnić ciągłość stabilizacji kadru, położenie modułu zmienia się z częstotliwością 100 Hz. Kąt kompensacji drgań dochodzi do X3° + Y2°. W przypadku biegania nocą kąt ten jest trzykrotnie większy niż w tradycyjnych optycznych stabilizatorach obrazu, dzięki czemu obraz pozostaje wyjątkowo wyraźny — chwali się producent

Na główny moduł foto w vivo X51 5G składają się ponadto aż cztery obiektywy, w tym jeden peryskopowy, który pozwala uzyskać 60-krotny Hyper Zoom. Oprócz tego aparat wspiera Super Night i Astro (zdjęcia nocne i zdjęcia nieba) oraz Super Wide-Angle i Super Macro (czyli bardzo szeroki kąt oraz zaawansowane zdjęcia makro). Do tego dochodzi tryb portretowy.

Pozostałe podzespoły w vivo X51 5G również są niczego sobie.

W urządzeniu znalazł się modem pozwalający łączyć się z sieciami 5. generacji, a wszystkie podzespoły napędza bardzo wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 765G. Urządzenie zasila akumulator o pojemności 4315 mAh, który można ładować z mocą 33 W dołączaną do zestawu ładowarką wspierającą technologię FlashCharge. Skrywający wszystkie podzespoły zakrzywiony ekran wspierający HDR 10+ odświeżany jest z kolei z częstotliwością 90 Hz.

vivo Y70, Y20s i Y11s, czyli szturm na średnią półkę

Topowy model ze wsparciem sieci 5G to swoista wizytówka firmy, ale większości klientów zależy na nieco tańszych telefonach. To właśnie dlatego powstała seria vivo Y, na którą składają się vivo Y70, vivo Y20s i vivo Y11s.

Pierwsze z urządzeń, czyli vivo Y70, to średniopółkowiec z ekranem typu AMOLED (Full HD+, czytnik linii papilarnych) i procesorem Qualcomm Snapdragon 665. Na pokładzie znalazło się też 8 GB RAM-u i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Aparat główny w vivo Y70 robi zdjęcia w o wielkości do 48 megapikseli i kręci filmy w rozdzielczości 4K. Urządzenie, podobnie jak topowy model w ofercie, wspiera ładowanie FlashCharge z mocą 33 W.

Pozostałe dwa smartfony, czyli Vivo Y20s i Y11s to najtańsze urządzenia w ofercie marki vivo.

W obu modelach można znaleźć procesor Qualcomm Snapdragon 460, a mocną stroną vivo Y20s i vivo Y11s są akumulatory o pojemności 5000 mAh. Wielu osób ucieszy czytnik linii papilarnych umieszczony z boku na przycisku blokady.

W modelu vivo Y20s znalazł się potrójny aparat, a główny obiektyw potrafi chwytać kadry o rozdzielczości 13 Mpix (f/2,2, PDAF) ze wsparciem trybu portretowego. W przypadku vivo Y10s można liczyć na podwójny tylny aparat.

Wraz ze smartfonami vivo wprowadza na polski rynek również słuchawki bezprzewodowe

Oprócz czterech telefonów civo wprowadza na polski rynek dwa bezprzewodowe zestawy słuchawkowe wspierające Asystenta Google. Pierwszym modelem, który można wybrać, są sportowe vivo Wireless Sport do słuchania muzyki w ruchu, w tym na siłowni lub podczas treningu na świeżym powietrzu.

Drugie słuchawki w ofercie firmy to vivo True Wireless Earphones Neo z 14,2-milimetrowymi głośnikami w kompaktowej obudowie. Ten model projektowano z myślą o współpracy ze smartfonem vivo X51 5G — mają wsparcie kodeków audio Qualcomm aptX. Dzięki dodatkom w oprogramowaniu dostosowują jakość dźwięku do możliwości słuchowych użytkownika. Wspierają też system redukcji hałasu.

Gdzie i za ile można kupić nowe smartfony i słuchawki marki vivo?

Topowy model w ofercie marki vivo trafi do sprzedaży już 3 listopada 2020 r. Producent wycenił vivo X51 5G na 2999 zł. Tego samego dnia do sprzedaży trafią też vivo Y70 oraz Vivo Y20s, które wyceniono na odpowiednio 1099 zł oraz 799 zł.

Razem z trzema telefonami do sprzedaży wejdą zestawy vivo True Wireless Earphones Neo w cenie 499 zł oraz vivo Wireless Sport za 299 zł. Klienci, którzy planują zakup vivo Y11s, będą musieli poczekać nieco dłużej — smartfon trafi do sprzedaży w połowie listopada w cenie 599 zł.

Jak podaje producent, wszystkie smartfony będą dostępne do kupienia online w sklepach Media Expert, MediaMarkt, RTV EURO AGD oraz x-kom. Urządzenia marki vivo będzie można kupić też na abonament w sieci Play.

*Materiał powstał we współpracy z marką Vivo.