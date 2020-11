Oddychamy diamentami i nawet o tym nie wiemy. Ecotricity chce wydobywać drogocenne kamienie z powietrza

Ecotricity to brytyjska firma planuje zniszczyć rynek diamentów, odpowiedzialny za duże szkody wyrządzane zarówno środowisku jak i ludziom zatrudnionym przy wydobyciu drogocennych kamieni. Firma opracowała technologię, która może jej na to pozwolić.

Dale Vince, założyciel firmy chce rozpocząć całkowicie ekologiczną produkcję „czystych” i ekologicznych diamentów. Według przedsiębiorcy niedopuszczalna jest sytuacja, że drogocenne kamienie okupione są krwawymi konfliktami w tych rejonach świata, gdzie wydobywa się diamenty. Co więcej, aby odkryć jednokaratowy kamień, trzeba przerzucić 1000 ton ziemi i skał, zużyć 3890 litrów wody i wyemitować 108 kg dwutlenku węgla. To wszystko sprawia, że za diamentami ciągnie się długi cień.

Jak zrobić „zielony” diament?

Przedstawiciele firmy Ecotricity poinformowali kilka dni temu o swoich planach produkcji tysięcy karatów diamentów rocznie. Źródłem kamieni ma być… atmosfera.

Według opracowanej przez firmę technologii, do produkcji posłuży dwutlenek węgla bezpośrednio z powietrza, energia wiatrowa oraz woda z deszczówki. W ten sposób mają powstać pierwsze diamenty, których ślad węglowy będzie ujemny.

Zalążek diamentu będzie umieszczany w szczelnej komorze, w której temperatura będzie podnoszona do 800 stopi Celsjusza. Po wprowadzeniu do komory metanu (CH4), atomy węgla stopniowo będą osadzały się na zalążku prowadząc do powstawania diamentów. Atomy wodoru w metanie mają pochodzić z cząsteczek wody pochodzących z deszczówki.

Tworzenie diamentów dosłownie z powietrza, którym oddychamy to prawdziwa współczesna alchemia. Okazuje się, że nie musimy wydobywać diamentów Ziemi, możemy wydobywać je wprost z powietrza – przekonuje Dale Vince.

Wykorzystanie dwutlenku węgla z atmosfery pozwoli także usunąć niewielką część tego gazu cieplarnianego przyczyniającego się do zmian klimatu.

Ecotricity przekonuje, że w ramach nowego przedsięwzięcia o nazwie Sky Diamonds na początek będzie w stanie produkować 200 karatów diamentów miesięcznie, ale w ciągu roku tempo produkcji może wzrosnąć do nawet 1000 karatów miesięcznie. Diamenty uzyskiwane „z nieba” mają być nie do odróżnienia od tych wydobywanych w kopalniach.