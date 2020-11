Brak aktualizacji Androida to brak obsługi nowych emoji. Google chce to zmienić

Za każdym razem, gdy organizacja standaryzująca emotikony wyda ich nowy zestaw, musimy czekać na aktualizację systemu, by móc z tych nowości korzystać. Na urządzeniach z Androidem bywa to problemem. Na szczęście idą zmiany.

Emotikony (Emoji) do systemów operacyjnych już od dawna nie są dodawane w sposób uznaniowy. Ich standaryzacją zajmuje się Unicode Consortium. Dzięki temu mamy pewność, że niezależnie z jakiego urządzenia wyślemy daną emotikonę, odbiorca na pewno ją zobaczy, a ta będzie miała identyczną wymowę.

Zestaw emotikon jest przy tym nieustannie uaktualniany. Jednak by móc skorzystać z najnowszej kolekcji, musimy czekać na aktualizację systemu. W przypadku takich platform jak Windows czy iOS nie jest to większym problemem. Uaktualnienia tych systemów trafiają do wszystkich pracujących pod jego kontrolą urządzeń. Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku Androida.

Android jest sfragmentowany na wiele różnych edycji. Każdy producent rozwija swoją odmianę tego systemu i aktualizuje ją wedle własnego widzimisię. To oznacza, że aktualizacje często do użytkowników nie trafiają. W tym wspomniane nowe emotki.

Emoji niczym aktualizacje aplikacji. Nowe emotikony na Androida mają trafiać wręcz błyskawicznie.

Prace nad tym są już prowadzone – co zauważyła redakcja XDA Developers, przyglądając się pracom prowadzonym nad systemem AOSP (otwartożródłowa wersja Androida, stanowiąca zarazem jego fundament). Na dziś systemy androidowe przechowują emoji i czcionki na partycji tylko do odczytu – użytkownik bądź aplikacja nie mogą zmienić na niej nic bez łamania zabezpieczeń urządzenia.

Przyszła wersja systemu – jak wynika z powyższych informacji – pozwoli procesowi system_server na modyfikację danych na tej partycji. Innymi słowy, bezpieczny systemowy mechanizm jako jedyny będzie mógł ją modyfikować i w razie potrzeby na bieżąco uaktualniać emoji do najnowszej wersji. Mechanizm, jeśli zostanie ostatecznie przyjęty do głównego kanału rozwojowego Androida, miałby się pojawić w Androidzie 12.

To oznacza, że to rozwiązanie problemu na przyszłość. Posiadacze urządzeń, które nie są zgodne z Androidem 12, będą musieli obejść się smakiem. Cóż, lepiej problem rozwiązać na przyszłość niż wcale – więc wybieram patrzenie na to jak na szklankę do połowy pełną.