Zdaje się, że stworzyli laptopa idealnego. Absolutnie pożądam HP Spectre x360 14

Wśród zapowiedzianych ubiegłego wieczora przez HP komputerów znalazła się maszyna, do której aż zacząłem wzdychać. Nowa wersja HP Spectre x360 14 to wyświetlacz 3:2, świetne wyposażenie i szybkie podzespoły.

Kto raz dłużej popracuje na Windowsie na wyświetlaczu o proporcjach 3:2, temu potem trudno będzie wrócić do pracy na 16:10 lub 16:9. Zauważalnie większa przestrzeń robocza przy zachowaniu kompaktowego rozmiaru komputera to coś, czego nie docenią tylko osoby, dla których niskie i szerokie wyświetlacze mają szczególną wartość dodaną w pracy. Ja to uwielbiam.

Niestety produkcja takich wyświetlaczy jest dość droga, dlatego wybór komputerów z ekranami 3:2 jest bardzo ograniczony. Właściwie tylko Microsoft i Huawei stawiają na tego rodzaju ekrany – co niestety bardzo ogranicza mi wybór laptopa. Bo tak, na te z wyświetlaczami 16:10 i 16:9 już nawet się nie oglądam. W mojej ocenie różnica i korzyści są aż tak duże.

Do tego grona dołącza HP. A wyświetlacz 3:2 w notebooku Spectre x360 14 to tylko jedna z wielu zalet tego komputera.

Wbrew nazwie Spectre x360 14 to 13,5-calowy komputer z dotykowym wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 3000 x 2000 z digitizerem do rysika, powłoką antyrefleksyjną i szkłem Gorila Glass. Zajmuje 90,33 proc. powierzchni klapy i oferuje 100-procentowe pokrycie palety barwnej DCI-P3 przy Delta E poniżej dwóch. Innymi słowy: to cholernie dobry wyświetlacz. Nie tylko z uwagi na swoje proporcje.

Za wydajność odpowiada czterordzeniowy, nowiutki układ Core i7-1165G7 z kartą graficzną Iris Xe i 16 GB LPDDR4-3200 RAM. Pamięć masowa to terabajtowy dysk SDD z 32 GB pamięci Intel Optane. Nie zabrakło czytnika kart microSD, systemu uwierzytelniania twarzą, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, dwóch złącz Thunderbolt 4 i czytnika linii papilarnych. Waga tego komputera to 1,36 kg.

Do tego mamy duże palmresty i duży gładzik typu Precision, a także podobno wyjątkowo dobry system audio. Sam komputer był projektowany wspólnie z Intelem, dzięki czemu ma cechować się wzorową kulturą pracy. Opracowane przez Intela i HP mechanizmy pilnują, by komputer był zawsze dobrze schłodzony, zawsze oszczędzał energię, a zarazem by zachowywał swoją wysoką wydajność, gwarantowaną przez najnowsze chipy Intela.

HP twierdzi, że Spectre x360 14 wytrzyma do 17 godzin bez podłączania go do ładowarki. Szczerze? Wątpię. Wartości podawane przez tego producenta rzadko mają coś wspólnego z rzeczywistością. Jednak nawet jeśli – pesymistycznie – jest to tylko 10 godzin, to i tak jest to wartość zdecydowanie satysfakcjonująca.

Polskich cen jeszcze nie znamy. Biorąc pod uwagę typowe ceny komputerów HP i powyższą specyfikację, tanio nie będzie. W teorii jednak HP Specte x360 14 w mojej ocenie zapowiada się na laptopa roku. I jeszcze skubany jest taki ładny…