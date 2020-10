Tworzysz strony www? Oto sprawdzone sposoby dla deweloperów na lepszą efektywność

3 interakcji

Klient dzwoni piąty raz, że nie radzi sobie z pocztą. Jedna ze stron została zainfekowana, a Ty szukasz kopii zapasowej już trzecią godzinę. Czujesz, że oddałbyś wszystko, żeby wreszcie spokojnie skupić się kodowaniu?

O ile lepiej byłoby po prostu zarabiać, robiąc to, co umiesz najlepiej? Mądrze wybierz hosting, a większość problemów będziesz miał z głowy. Możesz oczywiście zapytać: „Serio? Hosting to tylko miejsce na serwerze – wszędzie wygląda tak samo… ”, ale potem spróbuj nie myśleć o twórcach stron, agencjach i freelancerach, którzy właśnie dzięki niemu zmienią swoją pracę na efektywniejszą i skuteczną.

Ten materiał powstał z myślą o:

freelancerach (także początkujących) zarabiających na tworzeniu stron i sklepów, którzy chcą łatwiej pozyskiwać klientów i zarabiać więcej,

specjalistach z agencji digitalowych pragnących zapewnić dobre wyniki, bezpieczeństwo i święty spokój klientom oraz samym sobie,

programistach, którzy wolą skupić się na kodzie, zamiast odbierać telefony od klientów proszących o pomoc w konfiguracji skrzynki pocztowej,

osobach, które chcą być postrzegane w procesie pozyskiwania zleceń na stworzenie strony www jako lepszy wybór.

Co liczy się dla twórców stron?

Rynek hostingowy w Polsce to ponad 2 mln domen w rejestrze PL oraz domeny zagraniczne. Oferty na nim rzadko są promowane jako hostingi przeznaczone dla deweloperów… co nie znaczy, że nie mają oni swoich kryteriów wyboru. Często są one spójne z tymi użytkowników końcowych, jednak wszelkie zalety i wady, ze względu na charakter pracy zawodowego twórcy, są z jego perspektywy zwielokrotnione.

Jeden z czołowych dostawców hostingu na polskim rynku, cyber_Folks, spytał w ankiecie zawodowych twórców stron www, co jest dla nich ważne. Badanie objęło blisko 300 polskich deweloperów.

Okazuje się, że najwięcej respondentów jako kluczowe cechy wskazało:

krótki czas ładowania witryny,

automatyczne kopie zapasowe,

kompetencje supportu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o wydajnościowych zagadnieniach, warto przeczytać publikację siteBoosted - bezpłatnego e-booka o technologiach hostingowych. To książka przygotowana w znacznym stopniu z myślą o zawodowych twórcach lub wymagających użytkownikach.

Krótki czas ładowania

Wszyscy chcą, aby witryna ładowała się szybko. Dlatego szukając hostingu, zwróć uwagę na opinie o wydajności, benchmarki oraz studia przypadków, które pokażą, jak w praktyce firmy hostingowe radzą sobie z szybkością oraz wydajnością. Kluczowe technologie, które będą sprzyjać zarówno szybkości (czas ładowania strony dla pojedynczego użytkownika), jak i wydajności (zdolność do obsłużenia wielu użytkowników w krótkim czasie), to m.in:

Szybki serwer www

Jednym z najlepszych rozwiązań jest LiteSpeed z technologią LiteSpeed Cache. Dzięki niej możesz w prosty sposób w oparciu o bezpłatny plugin do WordPress’a znacznie poprawić czasy wczytywania. Kiedy ktoś wchodzi na Twoją stronę, to serwer często musi wykonać wiele skryptów, aby „wiedzieć”, jak ma wyglądać ostatecznie kod HTML strony przesyłany do użytkownika. Cache pozwala obrazowo mówiąc, zrobić „zdjęcie” raz wyrenderowanej strony i serwować je w statycznej formie, co jest kilkukrotnie szybsze.

REDIS - baza danych na sterydach

REDIS to technologia cache’owania obiektowego, które pozwala przechowywać wyniki zapytań SQL w pamięci RAM tak, że nie muszą one być ponownie wykonywane. Korzyści są znaczne: strona na WordPress ze sklepem WooCommerce (motyw: Storefront) wykonuje 25 zapytań do bazy po każdym wejściu. Kiedy uruchomisz REDIS - jest to zaledwie 5 zapytań!

DNS Anycast

Technologia ta w uproszczeniu oznacza, że firma hostingowa ma wiele serwerów DNS w różnych lokalizacjach. Cyberfolks.pl na przykład utrzymuje je na 6 kontynentach - dzięki temu na zapytanie o domenę odpowiada ten serwer, który jest najbliżej użytkownika. Oszczędności mogą sięgać 90 milisekund.

Agencje tworzące strony przykładają ogromną wagę do szybkości. Adchitects, uznana przez prestiżowy, międzynarodowy ranking Clutch za najlepszą polską agencję webdesignerską, podzieliła się opinią wyrażoną podczas pracy nad dużym sklepem 366concept:

Mamy sprawdzone rozwiązania dla rynku amerykańskiego, ale szukaliśmy czegoś, co da podobną jakość w cenie dopasowanej do polskiego klienta. Pracowaliśmy wtedy z cyber_Folks nad ich stroną www, więc nie musieliśmy daleko szukać. W jeden dzień postawili nam stronę testową, która już na pierwszy rzut oka działała dużo szybciej. Kolejne testy wprowadzały nas natomiast w coraz większe zdumienie, bo uzyskane wyniki były wielokrotnie lepsze od tego, do czego przyzwyczaiły nas polskie hostingi – powiedział Rafał Pawlak, Head of Service Delivery w Adchitects

Kopie zapasowe

To zagadnienie wskazywane przez blisko 83% respondentów. Mówiąc o kopiach zapasowych, warto rozważyć kilka obszarów.

Pod względem częstotliwości ich wykonywania większość operatorów jest podobna i obiecuje codzienne kopie. Wymagaj więcej. Nie zadowalaj się obietnicą codziennej kopii, bo to za mało dla twojego poczucia bezpieczeństwa.

W dobrym hostingu kopie mogą być wykonywane nawet kilka razy dziennie, ale jeszcze ważniejsze może okazać się to, jak długo są przechowywane. Firmy obecnie na rynku znacznie różnią się, jeśli chodzi o czas dostępności kopii zapasowej.

Ostatnia sprawa to łatwość przywracania kopii zapasowej - zdecydowanie najlepiej korzystać z takiego operatora, który zapewnia, że prosto i łatwo możesz kopię przywrócić samodzielnie.

Dobry system kopii zapasowych ma co najmniej kilka zalet dla Ciebie jako twórcy stron:

Spokojniejsza praca - nawet, gdy się pomylisz i np. nadpiszesz plik, to zawsze masz kopię zapasową.

Dodatkowy argument podczas rozmów z klientem - poza stroną możesz śmiało rozmawiać z klientem o abonamencie na opiekę serwisową i o wiele łatwiej sprzedasz taką usługę, kiedy opowiesz klientowi, że kopie jego baz są wykonywane co 6 godzin i dostępne do 28 dni wstecz.

Udany urlop. Jedziesz daleko na 3 tygodnie? Baw się dobrze, bo jeśli cokolwiek stanie się ze stroną, to wiesz, że masz dostępną wersję sprzed wyjazdu.

Obsługa klienta

Hosting z dobrym wsparciem to prawdziwy skarb. To właśnie obsługa najmocniej różnicuje dostawców hostingu. Test obsługi możesz wykonać samodzielnie, dzwoniąc na infolinię lub zadając pytanie na czacie. Spytaj o cokolwiek, np. o wspomniany wyżej czas przechowywania kopii zapasowej, albo o zmianę wersji PHP dla Twojej strony. Spytaj i… włącz stoper.

Czas uzyskania odpowiedzi to zaledwie początek tego, jak warto ją oceniać. Może miałeś szczęście, a może pecha? Dlatego taki test warto powtórzyć kilkukrotnie. W redakcyjnym teście cyberfolks.pl z prostym pytaniem obsługowym uzyskaliśmy czasy rzędu kilkudziesięciu sekund:

Czas i jakość odpowiedzi to oczywiste zmienne, na które warto zwrócić uwagę, ale istnieją inne ważne elementy, których nie można pominąć. Prawdę mówiąc, bywają one ważniejsze niż jednostkowo zmierzony czas.

W długim terminie kluczowe jest to, czy firmie w jakikolwiek sposób zależy na sprawdzeniu, czy rozmowa była dla Ciebie satysfakcjonująca. Czy wykonuje jakiekolwiek badania satysfakcji po kontakcie z obsługą. Czy reaguje na Twoje zadowolenie lub niezadowolenie.

źródło: cyberfolks.pl

Najlepsi operatorzy stosują usystematyzowane badania satysfakcji. Powszechne „gwiazdki” to lepsze niż nic. Ale lepiej, kiedy firma działa w oparciu o jedną z przyjętych na całym świecie metodyk, np. Net Promoter Score (NPS) lub Customer Effort Score (CES). Cyberfolks.pl opiera się o NPS, a informacja o nocie NPS w ciągu 0,2 sekundy trafia do kierownika zespołu, który Cię obsługiwał, co pozwala mu szybko zareagować.

Co to daje? Przede wszystkim, jeśli firma świadomie i otwarcie podchodzi to informacji zwrotnej, daje to okazję do stawania się coraz lepszą organizacją - każdego dnia.

Strony statusowe dla Twojego komfortu

Warto zwrócić uwagę, że wiele firm hostingowych prowadzi strony statusowe, gdzie szczegółowo - mniej lub bardziej - opisują one przebieg każdego incydentu. Tak robią prawie wszyscy liczący się dostawcy. W cyberfolks.pl istnieje dodatkowo możliwość powiadomienia o statusie naprawy za pomocą SMS-a lub maila. Mała rzecz, a sporo nerwów zaoszczędzone.

Audyt strony – jak go używać na różnych etapach pracy z klientem?

Audyt strony to specjalna funkcja wspierająca deweloperów. Tutaj na rynku wyróżniają się dwie firmy, cyberfolks.pl oraz home.pl - czyli dwóch gigantów. Stworzenie takiego narzędzia jest pracochłonne i nic dziwnego, że mniejsi operatorzy nie są w stanie być w tym obszarze konkurencyjni.

Audyt strony pozwala na bieżąco kontrolować, czy strona, którą wykonujesz, spełnia podstawowe zasady dobrze przygotowanej witryny. Od ręki możesz weryfikować metatagi, opisy obrazków, szybkość ładowania strony.

Audyt cyberfolks.pl jest szybki, prawdę mówiąc - wręcz błyskawiczny. Bardzo możliwe, że firma już go wykonała w odniesieniu do Twojej witryny, ponieważ wykonuje stałe prace badawcze, audytując od 0,5 do 1 miliona stron internetowych miesięcznie.

To jedyny w Polsce audyt, w którym poza elementami SEO sprawdzana jest semantycznie treść strony www - audyt sprawi, że napisanie tekstu na stronę będzie łatwiejsze. Audyt analizuje, jak treści wywierają wpływ na użytkownika strony. To ogromna różnica. Inne narzędzia skupiają się głównie na wpływie na roboty indeksujące.

źródło: cyberfolks.pl

W home.pl z kolei audyt trwa dłużej. Znajdziesz w nim informacje o linkach przychodzących i analizę konkurencji w płatnych reklamach - są to elementy, które możesz uzyskać także innymi narzędziami zewnętrznymi, np. korzystając z powszechnie znanego Google PageSpeed Insights. Wartością jest na pewno zebranie informacji w jednym miejscu. Audyt nie analizuje natomiast treści pod kątem wywierania wpływu na użytkownika.

Jako deweloper możesz wykorzystać narzędzia audytujące na kilka sposobów:

Pokaż klientowi stan „przed” i stan „po” twojej pracy, aby dodatkowo podkreślić jakość roboty, którą wykonałeś, poprawiając jego stronę.

Konkurując o zlecenie np. na poprawienie lub przerobienie jakiejś strony, wykorzystaj audyt, aby szybko zebrać przydatne informacje i przygotuj ofertę tak, aby pokazać klientowi, co i dlaczego poprawisz na jego stronie.

Kiedy sprzedajesz usługę przez dział handlowy. Twoi opiekunowie lub sprzedawcy mają świetne narzędzie przygotowujące do rozmowy z potencjalnym klientem i mogą przygotować ofertę od razu w oparciu o wyniki takiego audytu.

Jako twórca na bieżąco możesz audytować zmiany i wychwytywać obszary do poprawy.

Generator polityki prywatności – łatwiejsza rozmowa z klientem

Ilu z Twoich klientów miało gotową i dobrze przygotowaną politykę prywatności, kiedy zaczynałeś z nimi pracę? A przecież to element konieczny dziś na każdej niemal stronie www. RODO, cookies i wszystko, co się wiąże z tymi zagadnieniami, najłatwiej opisać dla użytkowników strony właśnie w takim dokumencie.

Kiedy twój klient nie ma jednak żadnej polityki i nie wykazuje chęci zainwestowania w usługi Piotra Kantorowskiego, Tomasza Palaka, Wojtka Wawrzaka czy choćby mniej znanych prawników - to pozostaje… darmowy generator polityki prywatności, który pomaga w wygenerowaniu polityki uwzględniającej najważniejsze elementy strony.

źródło: cyberfolks.pl

W cyberfolks.pl znajdziesz prosty generator, który w kilku kliknięciach pozwoli Ci na uzyskanie dokumentu obejmującego wszystkie wymagane prawnie informacje. Na początek powinno to wystarczyć. Co na tym zyskujesz?

Stajesz się bardziej atrakcyjny, bo razem ze stroną możesz przygotować politykę prywatności, co zazwyczaj wiązałoby się z dodatkowymi kosztami dla klienta.

Możesz zachwycić klienta tempem przygotowania takiego dokumentu. Trwa to kilka minut.

Oszczędzasz czas na „przepychankach” z klientem o to, po czyjej stronie jest przygotowanie treści takiej polityki.

I jeszcze jedna sprawa… kasa! Serio?

I tak i nie. Chodzi o programy partnerskie. Operatorzy hostingu często oferują programy afiliacyjne. Zazwyczaj przy pomocy reflinka lub specjalnego kodu możesz polecić usługę i mieć prowizję z tytułu jej zakupu lub odnowienia.

Tego rodzaju programy istnieją u każdego dużego operatora. Takim programem dysponuje oczywiście także każdy z największych polskich dostawców: cyberfolks.pl, nazwa.pl, home.pl i mniejsze firmy także. Natomiast w badaniach programy te są wymieniane przez twórców jako mało istotny element w ocenie danego operatora.

Policzmy:

Tworzysz stronę za 5 tysięcy zł netto. Do tego zawierasz umowę na opiekę serwisową nad nią (aktualizacje, drobne zmiany), powiedzmy 500 zł netto rocznie. W ciągu 3 lat masz zatem 5000 + 3 x 500 = 6500 zł.

Polecasz hosting o wartości rocznej, powiedzmy 300 zł. Operator oddaje Ci z tego maksymalnie kilkadziesiąt procent. W cyberfolks.pl jest to 50 zł + 10% odnowienia, co oznacza 50 + 30 + 30 + 30 = 110 zł.

Oczywiście jest to dla Ciebie dodatkowe 110 zł. Niech będzie nawet i 200-300 zł, jeśli jest to droższy pakiet hostingowy. Lepiej mieć, niż nie mieć, to oczywiste. Ale czy naprawdę, kiedy realizujesz tego rodzaju projekt, jest to istotne kryterium różnicujące dostawców?

Programy poleceń to raczej miłe dodatki, fajnie, kiedy są, natomiast to nie one decydują o twojej realnej zdolności do zarabiania jako deweloper. Znacznie ważniejsze będą dla Ciebie elementy związane z obsługą, wydajnością, bezpieczeństwem czy narzędzia, które realnie pomogą Ci w pracy lub pozyskiwaniu klientów. Kiedy masz lepszego partnera, to łatwiej zarabiać Ci te konkretne kwoty.

Artykuł powstał we współpracy z cyber_Folks