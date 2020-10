DARPA chce przyspieszyć badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego. Przeznaczy na to 36 milionów dolarów

Amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności to jeden z najbogatszych mecenasów świata naukowego. Tym razem sfinansuje badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego i liczy na to, że jej finansowanie pomoże odkryć jakąś przełomową metodę.

Finansowanie badań odbędzie się w ramach programu Bridging the Gap Plus, a dotacja trafi do konsorcjum uniwersytetów, start-upów biomedycznych i organizacji non-profit, którym kierować będą naukowcy i inżynierowie z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis.

Leczenie urazów kręgosłupa - kolejny projekt DARPA

Głównym celem, jaki stawia DARPA, jest opracowanie technologii umożliwiającej stabilizację odpowiedzi hemodynamicznej pacjenta, w tym przepływu krwi i ciśnienia krwi, w ciągu kilku dni od urazu. Jest to ważne, ponieważ podczas urazu rdzenia kręgowego bardzo często występują duże wahania ciśnienia krwi - jeśli udałoby się opracować technologię, która pozwalałaby na stabilizację hemodynamiki, samoczynny proces regeneracji, który nadal pozostaje jednym z kluczowych czynników, jeśli chodzi o leczenie, mógłby rozpocząć się szybciej i byłby o wiele stabilniejszy.

Naukowcy zrzeszeni w konsorcjum chcą opracować również sposób na dostarczanie komórek macierzystych do miejsca przerwania rdzenia, w celu przyspieszenia tej regeneracji. Wstępny plan zakłada wykorzystanie specjalnych rusztowań, drukowanych na drukarkach 3D.

— Uraz rdzenia kręgowego jest bardzo złożonym stanem, który powoduje częściową lub całkowitą utratę funkcji motorycznych poniżej miejsca urazu. Opracujemy systemy monitorowania i interwencji w zakresie biomarkerów w czasie rzeczywistym, aby ustabilizować i odbudować ścieżki komunikacji neuronowej między mózgiem a rdzeniem kręgowym. W wyniku naszych starań lekarze będą mogli gromadzić wcześniej niedostępne informacje diagnostyczne na potrzeby interwencji automatycznych lub kierowanych przez lekarza - mówi profesor Karen Moxon, która będzie kierować powołanym konsorcjum

Moxon i jej zespół zajmą się oceną wpływu opracowanych w ramach programu metod leczenia i wybiorą te, które są najbardziej obiecujące pod względem przywrócenia zarówno funkcji motorycznych, jak i czuciowych. Ta część projektu będzie prowadzona w California National Primate Research Center.

DARPA jak zwykle myśli przyszłościowo.

Dotacja na badania dotyczące leczenia urazów rdzenia kręgowego przyda się nie tylko amerykańskim żołnierzom. Jak dotąd bowiem nie istnieje sprawdzony i pewny sposób, dzięki któremu lekarze są w stanie złączyć przerwane połączenia nerwowe w rdzeniu kręgowym. Aktualne metody leczenia stawiają na naturalną zdolność regeneracji naszego organizmu oraz długotrwałą i żmudną rehabilitację pourazową.

Miejmy też nadzieję, że w budżecie ufundowanym przez DARPA znajdzie się miejsce na badania środków farmakologicznych, które mogą przyspieszyć proces regeneracyjny. Wiemy na przykład, że niektóre leki stosowane podczas chemioterapii mogą przyspieszać regenerację nerwów i ich połączeń wewnątrz rdzenia kręgowego.



